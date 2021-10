Plug Power: Diese News sorgen für Kursexplosion. Startet die Aktie jetzt DAS Mega-Comeback?

Plug Power-Aktionäre haben seit einigen Tagen wieder Grund zur Freude. Denn an der Börse geht es endlich wieder aufwärts. Dabei sorgen jetzt gleich zwei neue Deals für ordentlich Kursfantasie. So konnte der als “Dealmaker” bekannte CEO Andy Marsh mit Airbus und Phillips 66 gleich zwei neue Partner gewinnen. Gemeinsam mit Airbus möchte man die Anwendung von grünem Wasserstoff insbesonder an Flughäfen ausloten.

Phillips 66 will dagegen grünen Wasserstoff in seinen Raffinerien zur Kraftstoffherstellung nutzen. Für Plug Power könnte sich das eine Mega-Perspektive ergeben. An der Börse kommen die News jedenfalls gut an. Die seit rund zwei Wochen laufende Rallye hat sich gestern noch einmal beschleunigt. Plug Power verzeichnete ein Plus von mehr als zwölf Prozent und schloss so hoch wie seit drei Monaten nicht mehr. Kurzfristig ist also alles in Butter bei Plug Power…

