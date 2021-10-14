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DGAP-News Polyus Finance Plc: Closing of USD 700 million Eurobonds offering

Nachrichtenquelle: EQS Group AG
14.10.2021, 17:55  |  49   |   |   

DGAP-News: Polyus Finance Plc / Key word(s): Bond
Polyus Finance Plc: Closing of USD 700 million Eurobonds offering

14.10.2021 / 17:55
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14 October 2021

 

Closing of USD 700 million Eurobonds offering

Polyus Finance plc (the "Issuer"), an indirect wholly-owned finance subsidiary of PJSC Polyus (LSE, MOEX - PLZL) ("Polyus", the "Company") announces that the Issuer has closed and settled the issuance of USD 700 million notes due 14 October 2028 with a coupon of 3.25% per annum (the "Notes"). The Notes are guaranteed by PJSC Polyus and Joint Stock Company Polyus Krasnoyarsk, a wholly-owned subsidiary of the Company.

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