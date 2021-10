NXP Semiconductors wählt AWS als bevorzugten Cloud-Anbieter für die elektronische Designautomatisierung in der Cloud

Amazon Web Services (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), gab heute bekannt, dass NXP Semiconductors N.V. AWS als bevorzugten Cloud-Anbieter ausgewählt hat und den Großteil seiner Electronic Design Automation (EDA)-Workloads von NXP-Rechenzentren zu AWS migriert. Die Ausführung in der weltweit führenden Cloud erweitert die Effizienz und den Wettbewerbsvorteil von NXP beim Design und der Verifizierung fortschrittlicher Halbleiter, die auf die Anforderungen von Automobil-, Industriellen Internet of Things (IoT), Mobil- und Kommunikationsinfrastrukturunternehmen zugeschnitten sind. Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen nutzt die bewährte globale Infrastruktur und die Fähigkeiten von AWS in den Bereichen High Performance Computing (HPC), Speicherung, Analyse und maschinelles Lernen, um die Zusammenarbeit und den EDA-Durchsatz in Dutzenden seiner weltweiten Designzentren zu verbessern sowie die Kosten durch die elastische Skalierung der Rechenressourcen zu senken und die Planungsrisiken für Designprojekte zu minimieren. Darüber hinaus gewinnen NXP-Ingenieure dank der praktisch unbegrenzten Skalierbarkeit von AWS mehr Zeit, sich auf Innovationen zu konzentrieren, anstatt Rechenressourcen zu verwalten.