Plug Power: Diese zwei Deals geben der Aktie eine Mega-Perspektive!

Bei Plug Power läuft es derzeit endlich mal wieder wie am Schnürchen. Die Aktie befindet sich seit Anfang des Monats im Höhenflug und konnte in dieser Zeit schon rund 40 Prozent zulegen. Jetzt eröffnen gleich zwei neue Deals eine Perspektive, die sogar noch deutlich mehr Kursgewinne erlaubt.

Denn CEO Andy Marsh konnte mit Airbus und Phillips 66 gleich zwei strategische Partner in Sachen “grünem Wasserstoff” gewinnen. Mit Airbus sollen die Möglichkeiten von grünem Wasserstoff an Flughäfen ausgelotet werden, während Phillips 66 grünen Wasserstoff bei der Herstellung von Kraftstoffen in seinen Raffinerien einsetzen möchte.

An der Börse zündet Plug Power gerade ein echtes Feuerwerk. Überzeugend vor allem die langfristige Perspektive. Denn noch im Januar notierte der Kurs bei rund 75 US-Dollar. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau hat die Aktie trotz der jüngsten Kursgewinne immer noch Verdopplungspotenzial, nur um die ehemaligen Hochs wieder zu erreichen…

Kursverlauf von PLUG POWER der letzten drei Monate.

