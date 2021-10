JinkoSolar: Anschnallen angesagt!

Die Kursentwicklung von JinkoSolar treibt den Aktionären heute Tränen in die Augen. Schließlich weist die Aktie ein Minus von rund vier Prozent aus. Dieser Abschlag lässt die Preise jetzt auf 50,39 USD purzeln. Geht es in den kommenden Tagen noch weiter runter?

Obwohl es heute Verluste zu verzeichnen gibt, sieht die Technik unverändert gut aus. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. So reicht ein Plus von nur rund rund acht bis zum 4-Wochen-Hoch. Dieser Topwert liegt bei 54,20 USD. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Für Trader mit Mut zum Risiko eröffnet sich jetzt ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Schließlich weiß heute niemand, wann es das nächste Mal einen solchen Rabatt gibt. Wer dagegen von fallenden Kursen ausgeht, sieht sich mit dem heutigen Tag bestätigt.

JinkoSolar kommt heute kräftig unter die Räder.