Berlin: Flaschenlager zu Bretterbuden Autor: Tichys Einblick | 14.10.2021, 19:32 | | 0 | 0 14.10.2021, 19:32 | Was kann schon dabei herauskommen, wenn eine Stiftung Edith Maryon in Berlin Grundstücke erwirbt, diese an eine NGO weitergibt (CRCLR), welche einen Bauträger gründet (TRNSFRM eG), der dann mit Freiwilligen und gebrauchtem Material eine billige Öko-Unterkunft bauen möchte? Erläutert wird das dahinterstehende Denken beim Wissenschaftsgespräch „Soup & Science“ (nach dem Gespräch wird zur Suppe geladen) mit Der Beitrag Berlin: Flaschenlager zu Bretterbuden erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Emil Kohleofen.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer