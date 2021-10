Konjunkturprognose - Wir brauchen echte Reformen

Straubing (ots) - Einiges ist auf den Weltmärkten aus dem Lot geraten, alteGewissheiten gelten nicht mehr. Lieferketten, auf die stets Verlass war, sindbrüchig geworden. Deshalb sollte die künftige Regierung die Prognose mitVorsicht genießen. Die Ampel sollte sich also hüten, viele ungedeckte Schecksauszustellen und Konflikte mit Steuergeld zuzuschütten. Sie muss sich um echteReformen kümmern. Deutschland ist in etlichen Bereichen sanierungsbedürftig. Zuviel ist in den vergangenen 16 Jahren liegengeblieben, was nun angepackt werdenmuss. Rente, Pflege, Klimaschutz, Wohnungsbau und Digitalisierung sind nureinige Stichworte.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/5046833OTS: Straubinger Tagblatt