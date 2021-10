Ausstieg aus Immobiliendarlehen ohne Vorfälligkeitsentschädigung

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Banken müssen Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung darlegenBei der Vergabe von Darlehensverträgen planen Banken mit den Zinsen, die siedadurch einnehmen. Möchte der Kreditnehmer das Darlehen vorzeitig zurückzahlen,entgehen der Bank Zinsen. Dafür kann sie in der Regel eineVorfälligkeitsentschädigung verlangen. Wie hoch die Vorfälligkeitsentschädigungausfällt, hat der Gesetzgeber allerdings nicht festgelegt. Damit derKreditnehmer jedoch einen Überblick hat, welche finanzielle Belastung bei dervorzeitigen Ablösung des Darlehens auf ihn zukommt, muss die Bank darlegen, wiesich die Vorfälligkeitsentschädigung berechnet.Bei Immobiliendarlehen, die seit der Umsetzung derWohnimmobilienkreditrichtlinie am 21. März 2016 abgeschlossen wurden, gilt, dassdie Bank ihren Kunden genau erklären muss, wie sich die Höhe derVorfälligkeitsentschädigung berechnet. Doch genau das ist in vielenDarlehensverträgen nicht der Fall und die Angaben zur Berechnung derVorfälligkeitsentschädigung sind unzureichend. Folge ist, dass die Bankgegenüber dem Kreditnehmer keinen Anspruch auf Zahlung einerVorfälligkeitsentschädigung hat.OLG Frankfurt: Kreditnehmer muss Vorfälligkeitsentschädigung nicht zahlenSo war es auch in dem Fall vor dem OLG Frankfurt. Hier hatten die Kläger bei derCommerzbank zwei Immobilienkredite in Höhe von rund 245.000 und 50.000 Euroabgeschlossen. Für die vorzeitige Rückzahlung der Darlehen veranschlagte dieBank eine Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von insgesamt rund 21.500 Euro.Die Kreditnehmer leisteten die Vorfälligkeitsentschädigung unter Vorbehalt und