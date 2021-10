Metallurgische Ergebnisse von Metso Outotec erhalten

Vancouver, British Columbia, 14. Oktober 2021 – Asante Gold Corporation (CSE:ASE/ FRANKFURT:1A9/U.S.OTC:ASGOF) („Asante“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Metso Outotec die Ergebnisse des metallurgischen Testprogramms bekannt gegeben hat, das an drei Verbundbohrkernproben der Goldmineralisierung Kubi Main durchgeführt wurde.

Die Ergebnisse waren äußerst positiv:

- Gold ist von den jeweiligen Verbundbohrkernproben über herkömmliche Zyanidlaugung mit einer erreichbaren Goldgewinnungsrate von über 90 % leicht zugänglich.

- Eine verbesserte Ausbeute (bis zu 97 %) kann durch eine Verringerung der Erzmahlung auf 80 %-53 μm erreicht werden. Die Feinvermahlung auf 80 %-10 μm zeigte eine weitere Steigerung der Gesamt-Goldgewinnungsrate auf 99 %, basierend auf den ermittelten Werten für den Kopfgehalt.

- Die Proben werden als hochgradig empfänglich für die Qualitätsverbesserung durch Schwerkraft angesehen, da bei den jeweiligen Gravitationstests 59 % bis 38 % Gold im Schwerkraftkonzentrat gewonnen wurden.

- Eine angemessene Qualitätsverbesserung des Gravitationsabraums durch Flotation wurde mit einem Massenzustrom von durchschnittlich 12 % erreicht.

- Die folgenden durchschnittlichen Goldgehalte wurden für die drei Mischungen ermittelt: Mischungen 1: 6,6 g/t, Mischungen 2: 16,7 g/t und Mischungen 3: 11,4 g/t.

- Der Bond Ball Work Index lag zwischen 15,7 und 16,8 kWh/Tonne

Metso Outotec zog den Schluss, dass der Test ausreichend Daten ergeben hat, um eine Betriebs- und Kapitalkostenstudie auf konzeptioneller Ebene zu erstellen, die auf den bereitgestellten Bohrkernproben von Kubi basiert. Metso Outotec ist führend in nachhaltigen Technologien, End-to-End-Lösungen und Dienstleistungen für die Mineralverarbeitungs-, Metallraffinierungs- und Aggregatindustrie weltweit.

Asante konzentriert sich darauf, die Goldmine Kubi wieder in Produktion zu bringen. Die Testarbeiten legen nahe, dass die Kubi-Mineralisierung die Errichtung einer Prozessanlage vor Ort unterstützen könnte. Alternativ könnte Material möglicherweise nach Bibiani gebracht, mit Material aus unserer Goldmine Bibiani gemischt und in der 2,7-Mtpa-CIL-Anlage in Bibiani verarbeitet werden.