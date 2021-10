Dem Zufall überlassen, Kommentar zu den Geldvermögen in Deutschland von Jan Schrader

Frankfurt (ots) - Was trägt die meisten Menschen an die Börse? Ein Schauspieler, der das Prinzip einer Volksaktie umwirbt? Nur bis zum nächsten Kursrutsch! Fördergelder aus dem Topf der Riester-Rente? Nur bis die Beitragsgarantie im Tiefzinsumfeld jeden Spielraum für Rendite raubt. Oder eine Geldschwemme infolge einer Pandemie plus Negativzinsen auf große Geldbeträge, die börsenfaule Menschen zum Umdenken zwingen? An diesem Punkt stehen wir jetzt. Mag sein, dass von der wiederholt beschworenen Aktienkultur diesmal mehr hängenbleibt. Garantiert ist das nicht.



Natürlich sind die 30 Mrd. Euro, die allein im zweiten Quartal laut Bundesbank in Aktien und Fonds flossen, mehr als nur ein Signal. Das Geld wird einmal gebraucht werden, wenn der Anteil der Menschen im hohen Alter zugenommen hat und die öffentlichen Kassen leer sind. Je mehr Menschen Geld langfristig zur Seite legen und je mehr sie sich dabei auch an renditeorientierte Anlageformen heranwagen, desto besser. Aber die hohen Zuflüsse und das neue Interesse an Wertpapieren sind von niemandem geplant worden, sondern ein Produkt des Zufalls. Die Pandemie kam unerwartet, ein Strafzins auf Bankeinlagen war bis vor wenigen Jahren undenkbar. Es hätte auch anders kommen können.