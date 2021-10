Was für ein Auftakt bei Nvidia Corporation!

Die Bullen überrennen Nvidia Corporation heute regelrecht. Denn der Kurs liegt derzeit rund drei Prozent im Plus. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 216,06 USD. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer?

Kursverlauf von Nvidia Corporation der letzten drei Monate.

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund vier Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. 225,35 USD markieren bis heute diesen Hochpunkt. Bei Nvidia Corporation geht es jetzt also um viel!

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, können sich auf den GD200 stützen. Wenn es danach geht, verläuft Nvidia Corporation nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 184,44 USD befindet. Der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, wie schnell es nach oben gehen kann, wenn die langfristigen Kurspfeile nach oben zeigen.

