Heute sahen wir weitere Aufschläge im DAX. Damit ist technisch der Abwärtstrend fast gebrochen und die Lage wieder deutlich positiver zu beurteilen.

Starker Handelstag im DAX

Nach dem starken Mittwoch wurde heute in der Vorbörse bereits die 15.300 anvisiert und überschritten. Diese Marke gilt als Schlüsselmarke im Chartbild, denn dort verliefen bereits die Tiefs aus Juni und Anfang Juli.

Im Livestream am Morgen mit Andreas Bernstein blickten wir auf die ersten Notierungen und das Gesamtbild des Index. Welche Konstellationen sind möglich?

Am Vortag brachte Bewegung zur Wochenmitte im DAX ein neues Zweiwochenhoch hervor. Was bedeutet dies im Chartbild und für die weitere Entwicklung? Wir schauten am Morgen auf die ersten Notierungen der Vorbörse, die schon über 15.300 angesiedelt sind. Was hat das für Auswirkungen, vor allem für das große Chartbild?

Der Energiesektor steht heute auch wieder im Fokus. Die Futures für Erdgas zogen leicht an und die EU-Kommission hat erste Vorschläge erarbeitet, die am 26.10. dann in einer Sondersitzung abgestimmt werden sollen. Erste Energieversorger nehmen schon keine neuen Kunden mehr an, so auch E.ON. Die Aktie wird daher heute morgen besprochen.

Ebenso blickten wir auf die ersten Quartalszahlen der Wall Street, die gestern mit JP Morgan Chase übermittelt wurden. Wie setzt sich das Ergebnis zusammen und welche Daten sind heute zu erwarten? Mit der Citigroup und weiteren Banken wird es daher erneut spannend.

Zum XETRA-Start testete der Index direkt die skizzierte Marke von 15.300 Punkten und prallte von ihr ab. Es folgte ein weiterer Aufschlag, der den Index bis zum Mittag an die 15.380 führte und damit rund 100 Punkte unter das Ziellevel aus der morgendlichen Chartanalyse.

Ingmar Königshofen zeigte auf, welche großen Bewegungen anstehen können und wie Anleger auf die Inflationsdaten aus den USA reagieren:

Der DAX kann seine Aufwärtstendenz der Wochenmitte damit fortsetzen. Mit 15.380 Punkten hat er sich über 500 Punkte vom Tief der Vorwochen entfernt. Läuft sich das Momentum nun fest? Darüber sprechen wir mit Ingmar Königshofen vor dem Hintergrund der jüngsten Verbraucherpreise aus den USA. Diese waren stark angestiegen und zeigen auf, dass Inflation weiter ein Thema am Markt ist.

Auch der Goldpreis zog nach diesen Daten an, ebenso wie Palladium. Wie ist das statistisch vor dem Hintergrund der Saisonalität zu werten?

Aus dem Aktienbereich haben wir uns heute LVMH angesehen und auch noch einmal die Charttechnik im großen Zeitrahmen bei SAP im Blick.

Nach einer kurzen Orientierungsphase zum Mittag erklomm der DAX die 15.400 und setzte sein Trendverhalten weiter fort. Dabei wurde noch am gleichen Tag nach dem Re-Break der 15.300 die größere Marke von 15.470 Punkten angelaufen. Hierbei schloss der Index am Tageshoch knapp davor, zeigte aber in der Nachbörse, wie wichtig ihm diese Marke war.

Ein Treiber waren die guten Quartalszahlen aus dem US-Bankensektor. Ein Gewinnsprung bei Morgan Stanley und das historisch beste Quartal bei JP Morgan Chase fachten die Phantasie der Anleger an. Weiterhin konnte der Arbeitsmarkt begeistern. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel erstmals in der Corona-Krise unter die Marke von 300.000 und zwar konkret um 36.000 auf 293.000 neue Anträge.

Die Volatilität fiel in diesem langsam laufenden Trendhandel ab, aber die Bandbreite des Handels stieg. Wir verzeichneten zwischen dem Tief und dem Hoch von 160 Punkten ebenfalls einen leichten Abschwung.

Zum Handelsende wurden folgende Tagesparameter verzeichnet:

Eröffnung 15.350,72 Tageshoch 15.464,24 Tagestief 15.303,39 Vortageskurs 15.249,38 Schlusskurs 15.462,72

Das heutige Chartbild verlief wie im Lehrbuch von links unten nach rechts oben und zeigt den eindeutigen Trend des Marktes auf:

In der Nachbörse stiegen die Kurse noch etwas weiter. Dieser Schwung wurde vor allem durch die Wall Street getragen.

Welche Bewegungen gab es bei den DAX-Aktien?

Blick auf die DAX-Aktien

Delivery Hero expandiert in Mittelamerika und will Hugo kaufen. Adidas kauft eher eigene Aktien zurück. Von diesem Montag an bis Ende des Jahres sollen dafür 450 Millionen Euro verwendet werden. Beide Aktien waren jedoch nicht in den Ranlinglisten zu finden.

Vielmehr eine Infineon, die vom Chiphunger der weltweiten Nachfrager profitierten und bei der Stärke des Nasdaq entsprechend auch im DAX berücksichtigt wurden. Auch die SAP baute ihre Gewinne vom Vortag noch einmal aus.

Die Energiekonzerne RWE und E.ON leider weiter unter den hohen Energiepreisen, die sich weiter auf die Margen schlagen dürften. Konkrete Äußerungen und Prognosen gab es bisher noch nicht. Die Aktien sind jedoch auch heute wieder entgegen dem Gesamtmarkt sehr schwach gewesen.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Deutliche Entspannung im Tageschart

Nach der Rückeroberung der 15.000er-Marke vom vergangenen Donnerstag war die 15.300 erneut eine Art Schlüsselmarke im Chartbild. Direkt mit dem ersten Anlauf gelang der Break und damit ein Anlaufen der Abwärtstrendlinie, die ab dem Allzeithoch aufgespannt werden kann.

Genau dort kann morgen eine Konsolidierung eintreten, die sich im Chartbild aber insgesamt nicht als Schwäche zeigen sollte:

Auf die charttechnische Situation und spannende Einzelwerte gehen wir auch morgen wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange ein und haben gegen Mittag ein Interview mit unserem Händler Erdem auf dem Kanal der LS-Exchange geplant.

