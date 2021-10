JEFFERIES stuft MUNICH RE auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 285

Kursziel alt: 285

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Munich Re vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Die Aufmerksamkeit dürfte sich voll auf die hohen Kosten der jüngsten Naturkatastrophen richten, schrieb der Experte Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den Aktien des Rückversicherers. Dennoch dürfte das Unternehmen gerade noch die Gewinnschwelle erreicht haben. Die Analystenschätzungen lägen hier aber ungewöhnlich weit auseinander./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2021 / 13:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2021 / 13:29 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.