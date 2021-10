Empire State Building kooperiert mit Bronx Brewery als zweitem Anbieter im ESB Pop-Up Programm, um den Gästen Getränke und Snacks anzubieten

NEW YORK, 14. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Prost! Im 90. Jahr seines Bestehens wird das Empire State Building (ESB) auf sein 90-jähriges Bestehen anzustoßen, indem es im 86. Stock seines ikonischen Observatoriums mit der Bronx-Brauerei ein Oktoberfest feiert, und zwar von Donnerstag bis Samstag, 14. bis 30. Oktober, jeweils von 17 bis 21 Uhr. Das Pop-up ist das erste Mal in der Geschichte des Gebäudes, dass Getränke im Observatorium ausgeschenkt werden.

„Wir setzen die Feierlichkeiten zum 90. Jahrestag des berühmtesten Gebäudes der Welt in diesem Herbst in Zusammenarbeit mit der beliebten Bronx Brewery fort", sagte Jean-Yves Ghazi, Präsident des Empire State Building Observatory. „Mit der Implementierung unserer branchenführenden Innenraumqualität können unsere Gäste unsere neu gestalteten, immersiven digitalen und taktilen Exponate mit Zuversicht genießen, bevor sie sich bei einem abendlichen Drink und der spektakulärsten 360-Grad-Aussicht, die New York City zu bieten hat, entspannen."

Die preisgekrönte Handwerksbrauerei aus dem Bronx-Viertel Port Morris wird vier ausgewählte Biere - ihr American Pale Ale, World Gone Hazy IPA, Smile My Guy IPA und Das Bronx Oktoberfest - von einem speziellen 90th Anniversary Cart im 86. Stock verkaufen. Die Empire State Building-eigene STATE Grill und Bar wird neben der Auswahl der Brauerei auch 10 $ Mini-Käsekuchen im NY-Stil anbieten. Die Bronx Brewery ist der zweite Anbieter im Rahmen des Observatory Pop-up-Programms des Gebäudes, nachdem My Cookie Dealer im August erfolgreich war.

„Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit dem Empire State Building das Oktoberfest im Herzen von New York City zu feiern", sagt Sean Valenti, Sprecher der Bronx Brewery. „Unsere Arbeit dreht sich um Gemeinschaft, Kreativität und Inklusivität - alles Dinge, die uns in den Sinn kommen, wenn wir an das Empire State Building denken."

Die Gäste werden aufgefordert, ihre Getränke auf dem kultigen 86. Stockwerk des Observatoriums zu genießen und ihre Fotos mit dem Hashtag #PopUpTop zu versehen, um die Chance zu haben, auf den sozialen Kanälen des ESB vorgestellt zu werden. Künftige monatliche Pop-ups im Empire State Building Observatory werden gesondert angekündigt.