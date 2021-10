RBC stuft Hugo Boss auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Manjari Dhar

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 66

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach vorläufigen Quartalszahlen und einer Anhebung der Jahresprognose auf "Outperform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Modekonzern habe erneut die Erwartungen übertroffen und sich höhere Ziele gesetzt, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Einzelhandelssparte sei immer noch stark und im Großhandelsgeschäft hole das Unternehmen weiter auf./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2021 / 14:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2021 / 14:54 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.