Roberto Cavalli kehrt mit dem Cavalli Tower, einem ultraluxuriösen 70-stöckigen Wolkenkratzer in Dubai, auf die globale Bühne zurück

- Cavallis Glamour entspricht DAMACs Fähigkeit, Luxuswohnungen undLifestyle-Erlebnisse zu schaffenRoberto Cavalli, der seinen Ruf als ikonischer, globaler Modedesigner weiterausbaut, freut sich, den Start des Cavalli Tower, eines 70-stöckigen,ultraluxuriösen Wolkenkratzers in Dubai, in Zusammenarbeit mit dem in Dubaiansässigen, globalen Immobilienentwickler DAMAC Properties bekannt zugeben.style experiencesDer neue Turm mit 485 Wohneinheiten wird die Marke Cavalli auf ein höheresNiveau heben und ihre Position in der Welt der Architektur und des InteriorDesigns stärken."Dies ist ein aufregendes Kapitel für die kultige italienische Modemarke, undich bin begeistert, den Cavalli Tower nur wenige Tage vor der MailänderModewoche zu eröffnen, um die Wiedergeburt der Modelegende zu veranschaulichen",sagte Hussain Sajwani, der Eigentümer der Marke Cavalli und Gründer von DAMACProperties."Ich bin entschlossen, die Marke Cavalli wieder aufzubauen, und zu diesem Zweckhaben wir in ein weltweit anerkanntes, talentiertes Designteam investiert. Wirplanen einen Relaunch in den wichtigsten Märkten und haben in den letzten 18Monaten 5 Läden eröffnet sowie Franchisepartner in Europa, dem Nahen Osten undIndien gewonnen. Wir planen, in den nächsten drei bis sechs Monaten eine Filialein Miami zu eröffnen, die unseren Wiedereintritt in den nordamerikanischen Marktsignalisiert. Was das Geschäft der Marke angeht, so wird die Damenmode ihreführende Position beibehalten, während wir planen, Accessoires, Schuhe undHerrenmode auszubauen", fügte Sajwani hinzu.Der globale Geschäftsmann kaufte Cavalli Ende 2019 über seine privateInvestmentgesellschaft DICO Group mit der Absicht, die geschätzte und beliebteitalienische Modemarke wiederzubeleben.Ennio Fontana, General Manager von Roberto Cavalli, sagte, er sei begeistert vonder Zusammenarbeit mit DAMAC, die eine langjährige Erfahrung in derZusammenarbeit mit führenden Luxusmodemarken hat, bei diesem einzigartigenProjekt."In einer mühelosen Erweiterung seiner Vision jenseits von Mustern,Kleidungsstücken und aufsehenerregenden Laufstegen wird Cavalli dieverführerische Welt des Wohndesigns in unvergleichlichem Stil dominieren", sagteer."Wir glauben, dass das Cavalli-Markenzeichen mit dem Versprechen von Exzellenzund modischer Perfektion einhergeht, und DAMAC Properties und das italienische