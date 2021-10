YuppTV erhält exklusive Übertragungsrechte für den ICC Men's T20 World Cup 2021 für die Regionen Kontinentaleuropa und Südostasien*

Atlanta (ots/PRNewswire) - - Das Turnier wird vom 17. Oktober bis zum 14.

November auf der Plattform in 70 Ländern ausgestrahlt.



YuppTV, die weltweit führende OTT-Plattform für südasiatische Inhalte, hat

bekannt gegeben, dass sie sich die exklusiven Übertragungsrechte für den ICC

Men's T20 World Cup 2021 gesichert hat. Die 45 T20-Spiele des in zwei Ländern

stattfindenden Turniers werden vom 17. Oktober bis zum 14. November für

Internetnutzer in 70 Ländern ausgestrahlt. Uday Reddy, Gründer und CEO von

YuppTV , kommentiert: "Angesichts der großen Fangemeinde und der Begeisterung

für Kricket ist die ICC T20-Weltmeisterschaft der Männer eines der am meisten

erwarteten Sportereignisse weltweit. YuppTV hat sich zum Ziel gesetzt, dieses

Ereignis allen Cricket-Fans in unserem Einzugsbereich zugänglich zu machen und

Cricket einer größeren Anzahl von Zuschauern und Cricketfans zugänglich zu

machen. Mit dieser Veranstaltung werden wir auch unsere Zuschauerzahlen in den

verschiedenen Ländern und Regionen steigern können."



"Wir freuen uns sehr, unsere langfristige Zusammenarbeit mit YuppTV fortzusetzen

und das Interesse am ICC Men's T20 World Cup zu steigern und ihn populärer zu

machen. Die Plattform erreicht ein großes internationales Publikum, und wir

möchten allen Cricket-Fans eine erstklassige Übertragungsqualität und

optimierten Seherlebnissen in allen Regionen bieten", sagte Harry Griffith, Head

of Syndication, Star TV Network .







werden in 70 Ländern auf dem europäischen Festland und in Südostasien

(*ausgenommen Singapur und Malaysia) ausgestrahlt.



Mit der Übertragung dieses heiß erwarteten Crickettuniers für Fans in allen

Ländern wird YuppTV mehr Zuschauer auf seine Plattform holen und ihnen das

optimale Spielerlebnis bieten, so dass die Zuschauer zu Hause das Gefühl haben

werden, live im Stadion dabei zu sein.



Informationen zu YuppTV:



YuppTV ist einer der weltweit größten internetbasierten Anbieter von TV- und

On-Demand-Diensten für südasiatische Inhalte mit mehr als 250 Fernsehkanälen,

über 3000 Filmen und mehr als 100 Serien in 14 Sprachen. YuppTV erhielt kürzlich

Finanzmittel von Emerald Media, einer panasiatischen Plattform, die von der

führenden globalen Investmentfirma KKR für Investitionen in den Medien- und

Unterhaltungssektor gegründet wurde, wobei Emerald Media eine beträchtliche

Minderheitsbeteiligung in Höhe von 50 Millionen USD an dem Unternehmen erwarb.

YuppTV ist derzeit die Nummer 1 unter den Internet-Pay-TV-Plattformen für im

Ausland lebende Inder.



Weitere Informationen finden Sie auf https://www.yupptv.com/cricket (https://u68

78319.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=5IdpUAhVc5GH6tZvUPczHiIozKLjX76RtDqlL5DbHTsSN

X7eg-2BWw2-2B-2BP4szLn6sekF9e2N4lhylX0mT-2F0-2FiaCym5l9adHP0vTM10x2dfOcbBbsbtb67

PtRxYdlHYR0ASzx30qa6wHYundTtc147FSXXGheyputVJd91BGy9-2BemmXpUAXL5zBASkV-2FUybS9f

4BCETsp-2F5rDECyQYupTZ6sai-2B9Db1-2Bd7vVRdPgRv3NIkOSGfFJVm8LzSBFtgcsZ5yZhstqA5VO

YNe8AJXxybUCnBC3bkzX-2FdPQvxLw3V5GTBEYjETCE2PrXjAcBZIjf9fgLUsA-2FUM-2BFMtNlG22pv

Gib2dSVmugv93hZcUxbinkTQSJ51aIzTV2-2BKIw1NDUEKsspRe_7dYBHQYLPraipv05v6J24YoN1FOO

MFRSHf7-2FfGgWE0bTAcdlHL2dS8mGJY9JpTPxEiA5KzfHV4K-2BsHHNCYq3AFYuiP2pyONzaWw6QeFa

aVN8mdJGfLQ3KtvY1FRqOybWSJ7hYoQzFH76mjkdhpvpaE3CtZWh9NbSMiqpH-2FnAbis0G7yXDSPR5m

8QK-2BqNhVlQG6Few8Vi0C0iCGTDNExqKkw12nKXZRNOqkkCeEp2-2Frca-2BXBtmXds09QHENAxQck8

0ezfVPEsS4Bm9QpfufkWpA-3D-3D) .



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1659298/ICC_T20_World_Cup_YuppTV.jpg



Pressekontakt:



manjusha@yupptv.com

+91 9177278833



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134062/5046889

OTS: YuppTV





Die T20-Spiele, die in Dubai, Sharjah, Abu Dhabi und Oman ausgetragen werden,werden in 70 Ländern auf dem europäischen Festland und in Südostasien(*ausgenommen Singapur und Malaysia) ausgestrahlt.Mit der Übertragung dieses heiß erwarteten Crickettuniers für Fans in allenLändern wird YuppTV mehr Zuschauer auf seine Plattform holen und ihnen dasoptimale Spielerlebnis bieten, so dass die Zuschauer zu Hause das Gefühl habenwerden, live im Stadion dabei zu sein.Informationen zu YuppTV:YuppTV ist einer der weltweit größten internetbasierten Anbieter von TV- undOn-Demand-Diensten für südasiatische Inhalte mit mehr als 250 Fernsehkanälen,über 3000 Filmen und mehr als 100 Serien in 14 Sprachen. YuppTV erhielt kürzlichFinanzmittel von Emerald Media, einer panasiatischen Plattform, die von derführenden globalen Investmentfirma KKR für Investitionen in den Medien- undUnterhaltungssektor gegründet wurde, wobei Emerald Media eine beträchtlicheMinderheitsbeteiligung in Höhe von 50 Millionen USD an dem Unternehmen erwarb.YuppTV ist derzeit die Nummer 1 unter den Internet-Pay-TV-Plattformen für imAusland lebende Inder.Weitere Informationen finden Sie auf https://www.yupptv.com/cricket (https://u6878319.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=5IdpUAhVc5GH6tZvUPczHiIozKLjX76RtDqlL5DbHTsSNX7eg-2BWw2-2B-2BP4szLn6sekF9e2N4lhylX0mT-2F0-2FiaCym5l9adHP0vTM10x2dfOcbBbsbtb67PtRxYdlHYR0ASzx30qa6wHYundTtc147FSXXGheyputVJd91BGy9-2BemmXpUAXL5zBASkV-2FUybS9f4BCETsp-2F5rDECyQYupTZ6sai-2B9Db1-2Bd7vVRdPgRv3NIkOSGfFJVm8LzSBFtgcsZ5yZhstqA5VOYNe8AJXxybUCnBC3bkzX-2FdPQvxLw3V5GTBEYjETCE2PrXjAcBZIjf9fgLUsA-2FUM-2BFMtNlG22pvGib2dSVmugv93hZcUxbinkTQSJ51aIzTV2-2BKIw1NDUEKsspRe_7dYBHQYLPraipv05v6J24YoN1FOOMFRSHf7-2FfGgWE0bTAcdlHL2dS8mGJY9JpTPxEiA5KzfHV4K-2BsHHNCYq3AFYuiP2pyONzaWw6QeFaaVN8mdJGfLQ3KtvY1FRqOybWSJ7hYoQzFH76mjkdhpvpaE3CtZWh9NbSMiqpH-2FnAbis0G7yXDSPR5m8QK-2BqNhVlQG6Few8Vi0C0iCGTDNExqKkw12nKXZRNOqkkCeEp2-2Frca-2BXBtmXds09QHENAxQck80ezfVPEsS4Bm9QpfufkWpA-3D-3D) .Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1659298/ICC_T20_World_Cup_YuppTV.jpgPressekontakt:manjusha@yupptv.com+91 9177278833Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134062/5046889OTS: YuppTV