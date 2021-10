Surge Copper durchschneidet 495 Meter mit 0,54 % Cu Äq, davon 126 Meter mit 0,85 % Cu Äq bei West Seel und gibt eine Vorschau auf kommende Neuigkeiten

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Vancouver, Britsh Columbia (ots/PRNewswire) -TSX-V Handelssymbol: SURGOTCQX: SRGXFFrankfurt Handelssymbol: G6D2Surge Copper Corp. (TSXV: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3319353-1&h=3057999913&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3319353-1%26h%3D2176995346%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmoney.tmx.com%252Fen%252Fquote%252FSURG%26a%3DSURG&a=SURG (OTCQX: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3319353-1&h=358696809&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3319353-1%26h%3D2238889906%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FSRGXF%252Foverview%26a%3DSRGXF&a=SRGXF ) (Frankfurt: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3319353-1&h=1510447313&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3319353-1%26h%3D1358507484%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fsurge-copper-corp%26a%3DG6D2&a=G6D2 ) ("Surge" oder das"Unternehmen") freut sich, die Untersuchungsergebnisse für mehrere Bohrlöcherzur Ressourcendefinition auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Ootsain British Columbia sowie ein Update zu den laufenden Aktivitäten desUnternehmens und dem kurzfristigen Nachrichtenfluss bekannt zu geben. DasKernbohrprogramm 2021 bei Ootsa wurde mit 26.556 Metern Bohrungen in 72 Löchern,die seit Juni 2021 abgeschlossen wurden, beendet. Bislang wurden nach dieserPressemitteilung die Ergebnisse von 20 Bohrlöchern veröffentlicht, wobei dieErgebnisse von 52 weiteren Bohrlöchern noch ausstehen:- 1.934 Meter in 3 Bohrlöchern aus Ressourcenbohrungen im Bereich derLagerstätte Seel- 9.054 Meter in 45 Bohrlöchern in der Brekzienzone Seel, die sich nördlich derLagerstätte Seel befindet- 2.319 Meter in 4 Bohrungen von regionalen Explorationszielen innerhalb derTrends Ox und SeelEine aktualisierte Ressourcenschätzung für das Grundstück Ootsa ist im Gange,und die Evaluierung regionaler Explorationsziele und die Zusammenstellung vonDaten werden im Laufe des Winters fortgesetzt, wobei je nach Bedarf selektiveBohrungen durchgeführt werden. Das Unternehmen führt auch aktive Bohrungen beider Lagerstätte Berg durch; weitere Informationen zu diesem Programm werdenfolgen.Leif Nilsson, Chief Executive Officer, kommentierte: " Dies ist die zweite Reihevon Ergebnissen, die wir von einem Multiprojekt-Sommerprogramm veröffentlichen,das eines der geschäftigsten in der Geschichte des Unternehmens war. DieErgebnisse zeigen weiterhin das Potenzial, die Lagerstätte West Seel zuerweitern und den Gehalt innerhalb der bestehenden Mengen zu verbessern. Darüberhinaus unterstreichen die jüngsten Bohrungen in der Brekzienzone Seel, deren