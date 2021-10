Watts Water Technologies hält Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen des dritten Quartals 2021 ab

Watts Water Technologies, Inc. (NYSE: WTS), wird am Donnerstag, dem 4. November 2021 um 9:00 Uhr Eastern Daylight Time eine Live-Übertragung seiner Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des dritten Quartals 2021 zu erläutern. Watts Water Technologies, Inc. wird seine Finanzergebnisse für die laufende Periode in einer Pressemitteilung, die am Mittwoch, dem 3. November 2021 nach Börsenschluss herausgegeben wird, veröffentlichen.

Die Telefonkonferenz ist unter dem Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens www.wattswater.com abrufbar. Eine archivierte Version der Telefonkonferenz steht nach der Übertragung bis 4. November 2022 unter der gleichen Adresse zur Verfügung.