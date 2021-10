Kyowa Kirin International PLC (Kyowa Kirin), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Kyowa Kirin Co., Ltd, veröffentlichte heute eine neue Studie mit Praxisdaten, die höhere Ansprechraten zeigen als die bisher beobachteten Ansprechraten bei Menschen mit kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL), die mit POTELIGEO (Mogamulizumab) behandelt wurden. Die Ergebnisse aus einer retrospektiven Beobachtungsstudie an französischen CTCL-Patienten zeigten, dass die beste Gesamtansprechrate in der Praxisstudie 58,5 Prozent betrug, während in der MAVORIC-Studie nur 35 Prozent erreicht wurden.1,2 MAVORIC war die zulassungsrelevante Phase-3-Studie, in der die Behandlung mit POTELIGEO im Vergleich zu einem aktiven Vergleichspräparata bei zuvor behandelten erwachsenen Patienten mit Mycosis fungoides (MF) und Sézary-Syndrom (SS), zwei Arten von CTCL, untersucht wurde.

Professor Martine Bagot vom Hôpital Saint Louis, Université de Paris, Frankreich, kommentiert: „Mit der Studie sollten die Wirksamkeit und Sicherheit von Mogamulizumab erstmals in einer realen Umgebung bewertet werden. Im Vergleich zu den Ergebnissen der MAVORIC-Studie haben wir in der Praxisstudie ein höheres Ansprechen festgestellt. Dieser Anstieg im Vergleich zu den Ergebnissen der MAVORIC-Studie war sowohl in der MF- als auch in der SS-Patientengruppe zu beobachten. Da sowohl die Daten aus der Praxis als auch die aus der MAVORIC-Studie von einer weitgehend ähnlichen Patientengruppe stammen, unterstreichen die neuen Daten den Nutzen von Mogamulizumab bei der Behandlung dieser CTCL-Patienten, deren Krankheit ihr funktionelles, emotionales und soziales Wohlbefinden stark beeinträchtigt.“

Es wurden Daten aus den Krankenakten von 124 MF- und SS-Patienten gesammelt und analysiert, die zwischen Februar 2014 und März 2020 in 14 spezialisierten Behandlungszentren in Frankreich mit POTELIGEO behandelt wurden. Die beste in der Praxisstudie beobachtete Gesamtansprechrate (ORR) betrug 47,0 % bei MF-Patienten und 68,3 % bei SS-Patienten. Im Gegensatz dazu lag die ORRb in der MAVORIC-Studie bei 21 % bzw. 37 %.1,2 Von den 124 Patienten, die während der Studie mit POTELIGEO behandelt wurden, waren 44 % MF-Patienten und 56 % SS-Patienten. In der MAVORIC-Studie betrugen die entsprechenden Anteile 56 % bzw. 44 %. In der Praxisstudie befanden sich 49,6 % der Patienten im Krankheitsstadium IVA1, verglichen mit 39 % in der MAVORIC-Studie.1,2