CoverGo hilft amerikanischen Versicherungsunternehmen, mit seiner No-Code-Technologie bei der Digitalisierung

HONG KONG, 15. Okt. 2021 /PRNewswire/ -- CoverGo , Asiens führender Anbieter von No-Code-Versicherungstechnologie, expandiert in die USA, nach Kanada und Lateinamerika, um Versicherungsunternehmen bei der Digitalisierung zu unterstützen und ihnen zu helfen, in diesem High-Tech-Zeitalter agil und relevant zu bleiben.

Um seine internationale Expansion zu beschleunigen, hat CoverGo DP88 als seinen strategischen Berater gewählt. Die Partnerschaft hat CoverGo dabei geholfen, eine Anfangsfinanzierung für die Expansion, Markteinblicke und Beziehungen zu wichtigen Partnern und Investoren für die bevorstehende Kapitalbeschaffungsrunde zu sichern.

Die Expansion von CoverGo erfolgt vor dem Hintergrund der Digitalisierung des 6,3 Billionen US-Dollar umfassenden Versicherungsmarktes. Es wird erwartet, dass No-Code/Low-Code-Anwendungen bis 2024 mehr als 65 % der Entwicklung in diesem Bereich ausmachen wird. CoverGo ist daher in einer perfekten Position, um diesen Markt anzugehen und Unternehmen dabei zu helfen, sich an das veränderte Umfeld anzupassen.

Cesar Moufarrege, CEO von XN Worldwide Insurance (ein Unternehmenskunde von CoverGo in den USA):

„Wir haben nach so etwas wie der Technologie und Plattform von CoverGo gesucht, um unsere Ziele der digitalen Transformation umzusetzen und durch schnellere Markteinführungen und besseren Service die Zufriedenheit unserer Kunden zu erhöhen. Diese No-Code Plattform, die API-gesteuert ist, passt perfekt in unsere Infrastruktur: Sie gibt uns Flexibilität und Agilität, um neue APIs herauszubringen, ohne dass wir übermäßig von der Unterstützung von Technologieanbietern abhängig sind, wie das bisher der Fall war, und wir sparen uns auch die ständige Hin- und Her-Kommunikation zwischen verschiedenen Teams."

Tomas Holub, der CEO von CoverGo:

„Versicherungsunternehmen erkennen heute mehr denn je, dass eine individuelle IT-Entwicklung langsam und kostspielig ist, während Softwarepakete von der Stange nicht die Flexibilität bieten können, die sie benötigen. Aus diesem Grund wächst weltweit die Nachfrage nach einer tatsächlich konfigurierbaren No-Code-Plattform. Die strategische Partnerschaft mit DP88 und die neue Finanzspritze werden dazu beitragen, CoverGo bei Versicherungsunternehmen weltweit einzuführen."

David Piesse, der CEO von DP88:

„Wir waren sehr beeindruckt von der Interoperabilitätsfähigkeit der CoverGo-Technologie für die Versicherungsbranche, denn sie muss viele Altsysteme in neue digitalisierte Plattformen integrieren. Die Technologie verkürzt die Zeit für die Integration und für die Markteinführung neuer Produkte und Innovationen deutlich."

Informationen zu CoverGo

CoverGo ist die erste vollständig konfigurierbare, modulare, No-Code Plattform für Versicherungsunternehmen. Sie ermöglicht es Unternehmen, Produkte in Rekordgeschwindigkeit zu erstellen, die Verwaltung von Policen, Ansprüchen und Prozessen zu automatisieren und den Omnichannel-Vertrieb zu verbessern. Die Plattform wird von mehr als 500 Versicherungs-APIs unterstützt und kann in Teilen oder im Ganzen verwendet und in jeder Cloud bereitgestellt werden. CoverGo hat über 30 Kunden aus den Bereichen P&C, Gesundheit und Lebensversicherung auf 3 Kontinenten.

Informationen zu DP88

DP88 ist ein Beratungsunternehmen. Das Unternehmen ist Teil eines asiatischen Family Office, das Gründungs-LP und/oder Investor in renommierten Tech-Fonds wie Greycroft Ventures und Growth Funds, Primetime Partners, Anthemis Insurtech, EGP Partners, Pantera Capital, GP BUllhound Fund sowie in mehreren Early-Stage-Tech-Startups war, die sich zu Einhörnern entwickelten und an der Nasdaq und der Hongkonger Börse notiert sind.

