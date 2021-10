BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die für den Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping gegründete Europäische Arbeitsbehörde (ELA) ist nach Ansicht des zuständigen EU-Kommissars Nicolas Schmit noch nicht schlagkräftig genug. "Ich glaube, sie muss noch besser werden. Aber das ist natürlich auch ein Lernprozess", sagte Schmit der Deutschen Presse-Agentur. An diesem Freitag vor zwei Jahren hatte die neue EU-Behörde mit Sitz in der slowakischen Hauptstadt Bratislava offiziell ihre Arbeit aufgenommen.

Bislang sind eigenen Angaben zufolge 80 von 144 Stellen der Behörde vergeben worden. Die Behörde war in der Vergangenheit nicht untätig, die Zwischenbilanz ist aber überschaubar: In diesem Jahr gab es vier Inspektionen in landwirtschaftlichen Betrieben gemeinsam mit EU-Ländern, eine weitere im Personen- und Güterverkehr auf der Straße ist für diesen Freitag vorgesehen. Zudem läuft derzeit eine Kampagne, bei der Saisonarbeiter über Arbeitsrechte aufgeklärt werden. Eine weitere Aufklärungskampagne gab es 2020. Angestrebt ist, dass die Behörde 2024 voll besetzt ist.