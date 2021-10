Großbritannien, Deutschland, die Schweiz und die EU verlängern das Elend in der Lieferkette, indem sie sich gegen die Befreiung von Impfstoffen aussprechen, sagen die globalen Transportgewerkschaften den Regierungen

376 Gewerkschaften, darunter Unite the Union, ver.di und kapers, forderten in einem Schreiben an die Staats- und Regierungschefs des Vereinigten Königreichs, Deutschlands, der Schweiz und der EU-Kommission, dass sie ihren Widerstand gegen eine der WTO vorgeschlagene befristete Ausnahmeregelung zum Schutz geistigen Eigentums für Impfstoffe, Behandlungen und Diagnostika von Covid, die so genannte TRIPS-Ausnahmeregelung, aufgeben.

LONDON, BERLIN, BERN, Schweiz und BRÜSSEL, 15. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Hunderte von Gewerkschaften, die 12 Millionen Verkehrsbeschäftigte aus 118 Ländern der Welt vertreten, haben einen offenen Brief an die Regierungen verfasst, die sich gegen die Aufhebung der IP-Beschränkungen für Covid-Impfstoffe aussprechen, und beschuldigen sie, Lieferkettenkrisen zu verschärfen und „wirtschaftliche Selbstbeschädigung" zu betreiben.

Die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) übergab den Brief an die Staats- und Regierungschefs vor dem zweiten Tag der Sitzung des TRIPS-Rates der WTO in Genf.

Eine Ausnahmeregelung sei unerlässlich, um die weltweite Einführung von Impfungen zu beschleunigen, ohne die laut IWF in den nächsten fünf Jahren weitere 5,3 Billionen Dollar vom weltweiten BIP abgezogen werden könnten.

Zuvor hatte IWF-Chefin Kristalina Georgieva erklärt, dass das größte Hindernis für eine vollständige Genesung die „große Kluft bei der Impfung" sei, und Prof. Sarah Gilbert, die Entwicklerin des Oxford-Impfstoffs, warnte davor, dass das Versäumnis, ärmeren Ländern den Zugang zu Impfstoffen zu ermöglichen, das Aufkommen gefährlicher neuer Varianten riskiere und dass „die Priorität darin bestehen muss, so viele Menschen wie möglich und so schnell wie möglich zu impfen." Heute haben weniger als drei Prozent der Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen eine einzige Dosis erhalten.

Stephen Cotton, Generalsekretär der ITF, kommentierte: „Es ist schizophren, dass diese drei Länder und die EU den allgemeinen Zugang zu Impfstoffen und lebensrettenden Technologien blockieren, während sie gleichzeitig behaupten, die Krise in der Lieferkette zu lösen.

Diese Politiker scheinen wild entschlossen zu sein, sich sozioökonomisch selbst zu schaden, um die Taschen der Milliardäre von Pfizer, Moderna und BioNTech weiter zu füllen. Es ist völliger Wahnsinn; diese Verantwortlichen halten den Aufschwung der übrigen Welt als Geisel. Sie müssen der von den USA gezeigten Führungsrolle folgen, die beispiellosen Umstände anerkennen, sich gegen Big Pharma behaupten und den Verzicht unterstützen."

Die Verkehrsindustrie hat die Staats- und Regierungschefs darauf aufmerksam gemacht, dass das globale Verkehrssystem unmittelbar vom Zusammenbruch bedroht ist, wenn die Regierungen keine koordinierten Maßnahmen ergreifen, um die „globale humanitäre Krise und die Krise der Lieferkette" zu beenden. Führende Vertreter von IATA, ICS, IRU und ITF forderten „eine dringende Führungsrolle, um die weltweite Versorgung mit Impfstoffen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu erhöhen, um die Erholung unserer Industrien zu beschleunigen."

Das Vereinigte Königreich erholt sich noch immer von den Auswirkungen eines landesweiten Kraftstoffmangels, der durch einen Mangel an Lkw-Fahrern verursacht wurde. Zwei Jahre lang haben inkonsequente und unmenschliche Einreiseverbote dazu geführt, dass Seeleute nicht mehr auf und von Schiffen gehen konnten, was den Druck auf die ohnehin schon bröckelnden globalen Lieferketten noch erhöht hat. Und in den Wochen nach dem Auftauchen der Delta-Variante im Vereinigten Königreich waren die Fluggesellschaften gezwungen, aufgrund neuer Reisebeschränkungen mehr als 70 Prozent ihrer geplanten Kapazitäten zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland zu streichen.

Cotton fügte hinzu: „Während der gesamten Pandemie haben Transportarbeiter die Bürger nach Hause gebracht, wichtige Arbeitskräfte zur Arbeit befördert und wichtige Versorgungsketten in Gang gehalten. Doch der ungleiche Zugang zu Impfstoffen und Behandlungen weltweit ist eine existenzielle Bedrohung für die persönliche Sicherheit der Transportarbeiter, aber auch für die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten und die Wiederbelebung der Weltwirtschaft.

Jeder Tag der Verzögerung bedeutet mehr Tote, mehr verlorene Menschenleben und mehr Rückschläge für die Erholung unserer Industrien und Volkswirtschaften. Sie haben keine Ausreden mehr. Sie müssen die TRIPS-Verzichtserklärung unverzüglich verabschieden. Unser Leben und unser Lebensunterhalt hängen davon ab."