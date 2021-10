Baloise Swiss Property Fund - Kotierung an der SIX Swiss Exchange geplant

Der erste Handelstag des Baloise Swiss Property Fund an der SIX Swiss Exchange soll voraussichtlich der 1. November 2021 sein. Bis zum 31. Oktober 2021 dürfen ausschliesslich qualifizierte Anleger in den Baloise Swiss Property Fund investieren. Ab dem 1. November 2021 steht der Baloise Swiss Property Fund auch nicht-qualifizierten Anlegern offen. Der Baloise Swiss Property Fund soll mit der Kotierung voraussichtlich in die Indizes «SXI Real Estate Broad» sowie «SXI Real Estate Funds Broad» aufgenommen werden.

Über den Baloise Swiss Property Fund

Das Anlageziel des 2018 lancierten Baloise Swiss Property Fund besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in schweizerische Core/Core plus-Immobilien, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität aufweisen. Der Immobilienfonds verfolgt die Strategie, schweizweit Immobilien zu erwerben, um diese längerfristig zu halten und deren Ertragspotenzial zu optimieren. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50 % Wohnen sowie höchstens 50 % kommerziell genutzten Liegenschaften angestrebt.

Das Portfolio besteht aktuell aus 72 Liegenschaften und verfügt derzeit über einen geschätzten Marktwert von rund 811 Mio. CHF. Die Fondsleitung beabsichtigt, das Immobilienportfolio des Baloise Swiss Property Fund weiter auszubauen, wobei weiterhin ein Schwergewicht in Wohnliegenschaften bestehen soll. Im Anlagefokus stehen unverändert Liegenschaften in den Städten der wachstumsstarken Wirtschaftsregionen und deren Einzugsgebiete, welche solide und langfristige Mieterträge ermöglichen. Gleichzeitig setzt die Fondsleitung die Optimierung des Bestands fort, indem lokales Mietertragspotenzial bei wertvermehrenden Sanierungen und Nachvermietungen realisiert wird.