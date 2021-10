Medienmitteilung

Resultate 3. Quartal 2021

Resultate der ersten neun Monate 2021

Prognose für das 4. Quartal und Ausblick für das Gesamtjahr 2021

1 Zu konstanten Wechselkursen

2 Quartal-zu-Quartal

3 Im Jahresvergleich

Zusammenfassung für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2021

Umsatzwachstum in Q3 durch Halbleiter, Global Service und Advanced Industrials

Im dritten Quartal 2021 erlebte VAT weiterhin starke Märkte, die durch das langfristige globale Wachstum der Halbleiternachfrage angetrieben wurden und durch die jüngste Chip-Knappheit noch verstärkt wurde. Laufende Innovationen in der Halbleitertechnologie haben auch die Nachfrage nach modernen Vakuumventilen angekurbelt. Die Investitionen in der Halbleiterindustrie konzentrieren sich sowohl auf neue Chip-Generationen als auch auf ältere Plattformen. Das führte zu Rekordumsätzen in den VAT-Geschäftsbereichen Halbleiter und Global Service. VAT konnte aufgrund ihrer führenden Technologieposition und einer starken Geschäftsabwicklung in allen Märkten weiterhin Marktanteile gewinnen. Darüber hinaus nutzte die Geschäftseinheit Advanced Industrials die Wachstumschancen, die sich aus der Erholung ihrer Märkte ergaben, unterstützt durch die jüngsten strategischen Wachstumsinitiativen in einer Reihe von Schlüsselbereichen. Die Nachfrage im Geschäftsbereich Display & Solar war weiterhin gedämpft. Die jüngsten Auftragseingänge jedoch deuten darauf hin, dass die Talsohle dieser Phase erreicht sein könnte.

Ein wichtiger Hebel für die Umsatzentwicklung von VAT im dritten Quartal war die starke Entschärfung der Herausforderungen der Lieferkette in der Halbleiterindustrie und vielen anderen Branchen. Die Konzentration auf diese Probleme erfordert auch in den kommenden Quartalen die Aufmerksamkeit des Managements, da das Unternehmen die Produktion weiter hochfahren wird, um die Kundennachfrage zu befriedigen. Das Betriebsteam von VAT hat auch die globale Produktionsbasis weiter ausgebaut und erwartet, dass VAT in Malaysia für das Gesamtjahr 2021 einen Produktionsausstoss von rund CHF 180 Mio. erreichen wird (entspricht einer Run-rate von CHF 220 Mio. zum Jahresende). Gleichzeitig werden die Produktionskapazitäten in der Schweiz weiter optimiert.

Der Auftragseingang der Gruppe war im dritten Quartal mit CHF 299 Mio. um 91% höher als im Vorjahresquartal und stieg gegenüber dem Vorquartal um 18%. Das führte zu einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1.3x. Dieser hohe Auftragseingang wurde durch das allgemein hohe Investitionsniveau im Halbleitergeschäft sowohl für Ventile als auch für Serviceangebote angetrieben und durch globale Lieferkettenbeschränkungen, die einige zusätzliche Aufträge ausgelöst haben könnten, weiter beschleunigt. VAT ist der Ansicht, dass die Auftragslage im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten des Jahres zeigt, dass das Unternehmen bestehende Geschäftsmöglichkeiten erfolgreich nutzt und den Marktanteil in der Branche weiter ausbaut. Sowohl der Geschäftsbereich Advanced Industrials als auch der Geschäftsbereich Display & Solar verzeichneten im dritten Quartal ebenfalls höhere Auftragseingänge. Der Auftragsbestand des Unternehmens belief sich am Ende des dritten Quartals auf CHF 284 Mio., ein Anstieg um 129% gegenüber Ende September 2020.

Der Nettoumsatz von VAT stieg im dritten Quartal auf CHF 229 Mio. Das entspricht einem Anstieg von 23% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020 und liegt am oberen Ende der Prognose, die das Unternehmen mit den Ergebnissen für das zweite Quartal im August veröffentlicht hatte. Wechselkursschwankungen hatten keinen wesentlichen Einfluss auf den Nettoumsatz von VAT im dritten Quartal.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 sind Auftragseingang und Umsatz der Gruppe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 54% bzw. 28% gestiegen. Wechselkursschwankungen hatten einen negativen Einfluss auf den Nettoumsatz von etwa drei Prozentpunkten.

Segmentübersicht

Valves meldete für das dritte Quartal einen Auftragseingang von CHF 250 Mio., ein Anstieg von 101% gegenüber dem Vorjahr, und einen Nettoumsatz von CHF 185 Mio., ein Anstieg von 22% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020.

Das Auftragswachstum im dritten Quartal wurde vor allem von der Geschäftseinheit Semiconductor getragen. Der Auftragseingang stieg im Vergleich zum Vorjahr um 117% auf CHF 187 Mio. an. Das stellt einen neuen Rekord dar. Der Nettoumsatz erreichte ebenfalls ein neues Rekordniveau und lag bei CHF 137 Mio., 31% mehr als im dritten Quartal 2020. Die Endanwender investierten weiterhin in neue Technologien zur Herstellung der nächsten Chip-Generation. Gleichzeitig erhöhten sie die Kapazitäten für bestehende Chip-Designs, um die schnell wachsende Nachfrage nach Logik-/Foundry- und Speicherchips zu befriedigen.

Der Bereich Semiconductor verzeichnete im dritten Quartal acht Spezifikationsgewinne, womit sich die Gesamtzahl in den ersten neun Monaten auf 18 erhöhte. Drei davon resultieren aus der Wachstumsinitiative des Unternehmens zur Entwicklung neuer Produkte, die das Kerngeschäft mit Ventilen ergänzen.

Der Auftragseingang im Geschäftsbereich Display & Solar stieg im Vergleich zum Vorjahr um 59% auf CHF 21 Mio. Dies ist das bisher beste Quartal im Jahr 2021. Der Hauptbeitrag zu diesem Auftragswachstum kam aus dem Display-Geschäft, wo das Unternehmen Aufträge für die Erweiterung von LCD- und OLED-Fabriken erhielt. Im Solargeschäft war der Haupttreiber des Geschäfts weiterhin die PERC-Technologie.

Der Geschäftsbereich Advanced Industrials setzte seinen starken Aufschwung fort. Im dritten Quartal stiegen die Bestellungen um 69% gegenüber dem Vorjahr und erreichten einen neuen Rekordwert von CHF 42 Mio. Der Umsatz stieg um 17% auf CHF 33 Mio. Die Erholung war breit abgestützt und resultierte aus allgemein verbesserten Marktbedingungen in Verbindung mit positiven Ergebnissen aus den Wachstumsinitiativen, die im Jahr 2020 mit Fokus auf die asiatischen Märkte umgesetzt wurden. VAT verzeichnete eine anhaltend starke Nachfrage nach Beschichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit High-End-Anwendungen wie Mobiltelefonen und optischen Beschichtungen, dies vor allem in Japan und China. Wissenschaftliche Instrumente, Materialien und Biowissenschaften verzeichneten ebenfalls eine anhaltend starke Nachfrage. Das ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass die Forschungsinstitute in den USA und Asien nach einem längeren Stillstand aufgrund der COVID-Pandemie zu einem normalen Aktivitätsniveau zurückkehren. VAT lieferte mehrere Prototypen an grosse Erstausrüster (OEM) von wissenschaftlichen Instrumenten. Das stellt eine wichtige Initiative zur Erhöhung des technischen Anteils von VAT bei diesen wichtigen Kunden dar.

Segment Ventile

in Mio. CHF Q3 2021 Q2 2021 Veränd.1 Q3 2020

angepasst Veränd.2 Auftragseingang 249.5 202.6 +23.1% 124.2 +100.9% Semiconductor 186.6 148.0 +26.1% 86.1 +116.6% Display & Solar 20.7 17.3 +19.5% 13.0 +58.8% Advanced Industrials 42.2 37.4 +13.0% 25.0 +68.8% Nettoumsatz 185.4 182.8 +1.4% 151.5 +22.4% Halbleiter 136.7 133.5 +2.4% 104.1 +31.3% Display & Solar 15.6 16.9 -7.6% 18.9 -17.3% Advanced Industrials 33.1 32.3 +2.3% 28.4 +16.5% Innenumsatz 18.9 18.0 +5.2% 15.3 +23.6% Segment Nettoumsatz 204.3 200.8 +1.8% 166.8 +22.5%

in Mio. CHF 9M 2021 9M 2020

angepasst Veränd.2 Auftragseingang 652.8 419.5 +55.6% Semiconductor 475.3 289.3 +64.3% Display & Solar 58.5 50.4 +16.0% Advanced Industrials 119.0 79.7 +49.3% Nettoumsatz 524.8 415.1 +26.3% Semiconductor 382.2 280.0 +36.5% Display & Solar 47.1 61.6 -23.5% Advanced Industrials 94.9 73.5 +29.2% Innenumsatz 53.1 40.1 +32.3% Segment Nettoumsatz 577.3 455.2 +26.8%

1 Quartal-zu-Quartal

2 Im Jahresvergleich

Ab dem 1. Januar 2021 hat VAT das ehemalige Segment Industry in das Segment Valves und insbesondere in die Geschäftseinheit Advanced Industrials (ehemals General Vacuum) integriert, da die Art dieses Geschäfts organisatorisch besser zu dieser Geschäftseinheit passt. Der Konzern berichtet nun in zwei Segmenten: Valves, das die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Vakuumventilen und -komponenten umfasst, und das Segment Service, das das Ersatzteilgeschäft, Upgrades und Retrofits sowie das Wartungsgeschäft des Konzerns beinhaltet. Das Segment Valves besteht aus den drei Geschäftsbereichen Halbleiter, Display & Solar und Advanced Industrials. Ab 2021 wird VAT die Aufträge und den Nettoumsatz dieser drei Geschäftsbereiche separat ausweisen, um die Transparenz der Berichterstattung weiter zu erhöhen. Infolgedessen wurden die ausgewiesenen Segmentzahlen entsprechend angepasst.

Das Segment Global Service verzeichnete im dritten Quartal einen Rekordauftragseingang von CHF 49 Mio. Das entspricht einem Anstieg von 53% gegenüber dem gleichen Quartal 2020 und ist auf die Stärke in allen vier Geschäftsbereichen (Ersatzteile und Reparaturen, Schieber, Upgrades und Nachrüstungen sowie Unterbauventile) zurückzuführen. Der Nettoumsatz stieg um 28% auf CHF 44 Mio. Die hohe Auslastung in den Halbleiterfabriken führte zu einer erhöhten Nachfrage nach Ersatzteilen und Reparaturen sowie nach Verbrauchsmaterialien wie Schieber. Darüber hinaus wurden im dritten Quartal neue Nachrüstungen im Bereich der Steuerventile eingeführt, die sich auf kritische Ätzprozesse konzentrieren, die in der 10-nm-Technologie und darunter verwendet werden. Auch im Subfab-Segment war eine verstärkte Geschäftstätigkeit zu beobachten, da die grössten unabhängigen Gerätehersteller neue Fabriken in Betrieb nahmen.

Segment Global Service

in Mio. CHF Q3 2021 Q2 2021 Veränd.1 Q3 2020 Veränd.2 Auftragseingang 49.3 50.9 -3.3% 32.2 +52.9% Nettoumsatz 43.9 41.4 +6.2% 34.5 +27.5% Innenumsatz - - - - - Segment Nettoumsatz 43.9 41.4 +6.2% 34.5 +27.5%

in Mio. CHF 9M 2021 9M 2020 Veränd.2 Auftragseingang 140.2 95.1 +47.4% Nettoumsatz 121.6 89.8 +35.4% Innenumsatz - - - Segment Nettoumsatz 121.6 89.8 +35.4%

1 Quartal-zu-Quartal

2 Im Jahresvergleich

Prognose für Q4 und Ausblick für den Rest des Jahres 2021

Die mittelfristigen Wachstumstreiber für VAT - vor allem in der Halbleiterindustrie, dem grössten Endmarkt von VAT - sind nach wie vor fest etabliert. Megatrends wie das Internet der Dinge, Cloud Computing und künstliche Intelligenz wurden durch pandemiebedingte Entwicklungen wie die Verlagerung zum Homeoffice und die starke Zunahme des E-Commerce angekurbelt.

Die derzeitige Kapazitätsknappheit in allen Halbleiterchip-Kategorien hat zu Rekord-Investitionsausgaben der Chip-Hersteller geführt. VAT erwartet, dass diese bis 2022 weiter steigen werden. Marktanalysten schätzen nun, dass die Investitionen in Wafer-Fertigungsanlagen im Jahr 2021 um mehr als 30 % auf rund USD 85 Mrd. ansteigen könnten, verglichen mit dem bisherigen Rekordniveau von USD 64 Mrd. im Jahr 2020. Erste Schätzungen für 2022 deuten auf ein Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich hin. Als klarer Markt- und Technologieführer ist VAT gut positioniert, um diesen Trend zu nutzen und das starke, profitable Wachstum fortzusetzen.

In den Display-Märkten werden die Investitionen in grosse OLED-Bildschirme und zusätzliche Kapazitäten für Smartphones voraussichtlich niedrig bleiben. Das Unternehmen ist jedoch der Ansicht, dass die Talsohle des Zyklus erreicht sein könnte, und erwartet eine allmähliche Verbesserung der Geschäftstätigkeit in den nächsten zwölf Monaten. Im Bereich der Photovoltaik wird erwartet, dass sich der derzeitige Investitionszyklus in die PERC-Technologie fortsetzen wird, während sich die Umstellung auf hocheffiziente Hetero-Junction-Solarzellen (HJT) im Jahr 2022 voraussichtlich beschleunigen wird.

Die Erholung des Marktes für fortschrittliche Industrieventile bleibt positiv. Das ist sowohl auf die allgemeine Erholung der Weltwirtschaft als auch auf das erwartete starke Wachstum in China zurückzuführen. Darüber hinaus wird die Modernisierung grosser Synchrotrone fortgesetzt, insbesondere in den USA und Asien. Das Unternehmen rechnet auch mit weiteren Fortschritten im Bereich der wissenschaftlichen Instrumente mit mehreren Prototypenlieferungen.

Das Segment Global Service von VAT dürfte ebenfalls wachsen. Gründe sind nicht nur die Nachfrage auf dem Hauptmarkt für Halbleiter, sondern auch die Einführung neuer Produkte und der Ausbau der grossen installierten Basis. Das eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für Upgrades und Nachrüstungen.

Auf dieser Grundlage erwartet VAT für das vierte Quartal einen Umsatz von CHF 240 - 250 Mio. und für das Gesamtjahr 2021 einen Nettoumsatz von CHF 885 - 895 Mio. Die EBITDA-Marge für das Gesamtjahr wird voraussichtlich über dem Halbjahresniveau von 33.9 % liegen. Der Nettogewinnwird voraussichtlich deutlich höher ausfallen als 2020.

Für das Jahr 2021 werden nun Investitionen in Höhe von ca. CHF 40 Mio. erwartet. Der freie Cashflow wird voraussichtlich das Rekordniveau des Vorjahres deutlich übertreffen, da das höhere EBITDA den Bedarf an Betriebskapital mehr als ausgleicht.