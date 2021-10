Elanders Q3 Earnings Miss Consensus as Semiconductor Shortage Bites Autor: PLX AI | 15.10.2021, 07:31 | | 21 0 | 0 15.10.2021, 07:31 | (PLX AI) – Elanders Q3 sales SEK 2,865 million vs. estimate SEK 2,815 million.Q3 EBITA SEK 126 million vs. estimate SEK 171 millionQ3 EBITA margin 4.4%The semiconductor shortage led to major disturbances in our customers’ supply chains in the third … (PLX AI) – Elanders Q3 sales SEK 2,865 million vs. estimate SEK 2,815 million.Q3 EBITA SEK 126 million vs. estimate SEK 171 millionQ3 EBITA margin 4.4%The semiconductor shortage led to major disturbances in our customers’ supply chains in the third … (PLX AI) – Elanders Q3 sales SEK 2,865 million vs. estimate SEK 2,815 million.

Q3 EBITA SEK 126 million vs. estimate SEK 171 million

Q3 EBITA margin 4.4%

The semiconductor shortage led to major disturbances in our customers’ supply chains in the third quarter, which had a negative effect on our net sales, Elanders said

It also created disturbances in our supply organization. On the positive side, our customers' underlying demand continued to be strong: Elanders



