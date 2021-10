Disclaimer

LYNX DAX: Stark zum „Hexensabbat“ … aber was kommt danach? Keines der Risiken, das den DAX in den vergangenen Wochen in die Knie gezwungen hatte, wurde in den letzten Tagen kleiner oder gar bereinigt. Trotzdem stieg der deutsche Leitindex am Mittwoch und Donnerstag wie entfesselt. Hat die Terminbörse ihre Hände im Spiel?