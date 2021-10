Toronto (Ontario), 15. Oktober 2021. Graph Blockchain Inc. („Graph“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GBLC, OTC: REGRF, FRA: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass seine 100-%-Tochtergesellschaft New World ihren Marktplatz für nicht fungible Token (NFT) und die App für erweiterte Realität (AR) offiziell startet.

Die Plattform wird als Beta-Version im Apple App Store für die Betriebssysteme iOS und iPadOS heruntergeladen werden können und ist vollständig im Google Play App Store für Android-Geräte verfügbar. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Vollversion in den kommenden 30 Tagen im Apple App Store verfügbar sein wird.

„New World hat hinter den Kulissen intensiv daran gearbeitet, sich eine patentgestützte strategische Position an vorderster Front zu sichern, um als erste börsennotierte NFT-Plattform den neuen globalen Standard für vertrauenswürdige NFT-Authentizität und -Regulierung zu setzen. Die ersten Produkte, die wir auf den Markt bringen, werden in die Geschichte eingehen, und Aktionäre, Investoren und Verbraucher können sich darauf freuen, daran beteiligt zu sein“, sagte Jay Pizarro, Chief Technology Officer von New World.





Die NFTs von New World werden auf einem kuratierten webbasierten Marktplatz mit exklusiven „NFT-Drops“ von Sportlern, Künstlern und Prominenten käuflich erwerblich sein. Die Nutzer können Käufe über MetaMask, Coinbase oder eine Ethereum- (ETH)-Wallet tätigen. Die App ermöglicht es den Nutzern, NFTs in einer geografischen virtuellen Erfahrung mittels AR zu betrachten und mit ihnen zu interagieren. New World hat einen Platz geschaffen, an dem Nutzer mit NFTs auf eine völlig neue Art und Weise interagieren können. Die Nutzer können diese einzigartigen Erfahrungen aufzeichnen und auf sozialen Plattformen wie Instagram und TikTok teilen.

Wie Elizabeth Howcroft in einem Technologieartikel von Reuters informierte, ist der Markt für nicht fungible Token mit einem Umsatz von 2,5 Milliarden $ in diesem Jahr im zweiten Quartal auf einen neuen Höchststand gestiegen – gegenüber nur 13,7 Millionen $ in der ersten Jahreshälfte 2020, wie Marktplatzdaten zeigen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit New World, indem Sie die Website besuchen und sich in die Mailingliste eintragen: https://newworldinc.io

Über New World Inc.