Führende Software Marken für Innendesign, Möbelherstellung und Unternehmensführung schließen sich zusammen, um die Marktpräsenz im Möbelsektor zu verstärken.

WESTFORD, MA, 15. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Die Tochtergesellschaft von 2020, nämlich Promob Software Solutions kündigt die geplante Übernahme von Focco Management Solutions an. Der Zusammenschluss dieser beiden führenden Unternehmen im Bereich der Software-Entwicklung für die Möbelindustrie wird das Angebot an innovativen Lösungen für ihre Kunden steigern und eine stärkende Wirkung auf die Möbelindustrie Lateinamerikas haben. Promob und Focco werden durch diesen Zusammenschluss in das Unternehmen 2020 integriert; 2020 ist ein führendes Unternehmen für Software-Anwendungen und Unternehmenslösungen in den Bereichen Innendesign, Raumplanung und Möbelherstellung. Der umgebildete Konzern wird sich auf die Entwicklung der weltweit modernsten Technologien im Bereich der Möbelindustrie spezialisieren. Die Transaktion soll im vierten Quartal 2021 abgeschlossen sein.