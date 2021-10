Zum Welternährungstag: Mehrheit der Deutschen möchte Lebensmittel fairer verteilen (FOTO)

Frankfurt (ots) - Weniger Lebensmittel zu verschwenden, um die Weltbevölkerung besser zu ernähren - dafür sprechen sich mehr als zwei Drittel der Deutschen zum morgigen Welternährungstag aus. Und gut die Hälfte plädiert dafür, Kleinbauern weltweit zu unterstützen. Dabei gibt es vor allem in Schleswig-Holstein eine klare Präferenz.



Am 16. Oktober ist Welternährungstag. 1979 eingeführt, erinnert er jährlich daran, dass nach wie vor große Teile der Weltbevölkerung unter Hunger und Unterernährung leiden. Und so nehmen viele Hilfsorganisationen dieses Datum zum Anlass, um auf die prekäre Ernährungssituation in zahlreichen Ländern hinzuweisen und Spendengelder zu sammeln. Denn die Lage hat sich seit dem Beginn der Corona-Pandemie wieder verschärft: Die Food and Agriculture Organization (FAO) der Vereinten Nationen gibt an, dass im Jahr 2020 die Zahl der an Hunger leidenden Menschen wieder gestiegen ist, von 650 Millionen im Jahr 2019 auf 768 Millionen.