TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Börsen haben am Freitag im Plus geschlossen. Damit endete die Börsenwoche nach einem zwischenzeitlichen Durchhänger etwas über dem Niveau von vor sieben Tagen. Die indische Börse war wegen eines Feiertags geschlossen.

Die beeindruckende Rally an der der Wall Street habe die asiatischen Börsen angetrieben, stellte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda fest. Gute Zahlen der US-Unternehmen hatten am Donnerstag die Kauflaune angeheizt. "In der 12-Monats-Betrachtung haben die 500 Unternehmen des S&P 500 ein neues Gewinn-Allzeithoch erreicht", merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners dazu an. "Das hebt die Stimmung an den Börsen weltweit".