Plug Power, Nel – 60 Prozent im Kasten

Es tut sich was bei Plug Power. Die Aktie konnte sich in den vergangenen Wochen von ihren Tiefs lösen und geht am Mittwoch durch die Decke. Morgan Stanley hebt das Kursziel auf “Overweight” mit 40 Dollar. Airbus und Philipps 66 verkünden eine Partnerschaft Wir sind in unserem Börsendienst mit verschiedenen Produkten auf Wasserstoff dabei. Im Turbo-Depot liegt der Wasserstoff-Turbo MC8PFM mit über 60 Prozent im Plus…

Weder vor noch zurück am Aktienmarkt. Der DAX ist zwischen 15.000 und 15.200 Punkten gefangen. Aktienseitig ist derzeit jede Menge los. Daniel bespricht am Morgen im Video bei L&S die aktuellen Hotstocks und die Marktentwicklung - das Video findet ihr hier.

September und Oktober sorgen in diesem Jahr für reichlich Volatilität an den Märkten. Der DAX fällt am Mittwoch unter 15.000 Punkte und testet die Zone oberhalb von 14.800 Punkten. Zuletzt war diese Region im Mai 2021 das Tief. Seitdem ging es also unterm Strich seitwärts. Wir haben unsere Depots im DAX bei 15.800 bis 16.000 Punkten “festgezurrt”. Das bedeutet Gewinne kassiert, Absicherungen eingezogen und Geduld gezeigt. Denn diese Korrektur war überfällig und ist nur gesund. Nun bauen wir Absicherungen ab und gehen peu a peu wieder neue Positionen ein. Unsere Auswertungen zeigen, viele Aktien sind schon sehr weit korrigiert. Insbesondere in Europa bzw. Deutschland. In den USA muss man genauer hinsehen. Auch dort lassen sich derzeit Qualitätsaktien relativ günstig einsammeln. Wichtig: Marktbewegungen dieser Art sind normal und gesund. Der Aktienmarkt kann nicht nur nach oben laufen. Strategie, Geduld und konsequentes Handen sichern die langfristige Rendite. Dafür stehen wir in unserem Börsendienst an eurer Seite.

50 Prozent Absturz bei einem derartigen Highflyer wie Biontech vom Top sind nicht die Ausnahme, es ist die Regel. Zoom, Home24, Peloton und viele andere machten es vor.

Auch daran zu sehen, dass unsere Depots in den letzten 2 Wochen nichts an Performance einbüßten während DAX und Nasdaq 6-7% liegen ließen.

