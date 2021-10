Nel vorbörslich etwas leichter. Ist das jetzt eine Kaufgelegenheit?

Die guten Nachrichten bei Nel ASA gehen weiter. Nach den Auftragseingängen aus Schottland, Schweden und erstmals auch Frankreich vermeldete der Wasserstoffspezialist am vergangenen Freitag eine neue strategische Partnerschaft. Dabei ist es den Norwegern gelungen mit dem japanischen Handelsriesen ITOCHU Corporation eine Absichtserklärung für neue Wasserstoffprojekte rund um den Globus zu unterzeichen. ITOCHU ist mit einem Jahresumsatz von mehr als 80 Milliarden Euro ein ganz dicker Fisch…

Entsprechend positiv hat sich der Aktienkurs entwickelt. In der Vorwoche konnte Nel abermals die Jahrestiefs im Bereich von 1,20 Euro erfolgreich verteidigen und kletterte anschließend steil nach oben. Damit hat der Kurs auch die seit Januar gültige Abwärtstrendgerade überboten. Auch wenn es an der Börse heute vorbörslich wieder leicht nach unten geht, hat sich die Perspektive deutlich aufgehellt.

