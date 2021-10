Das Jeonju Bibimbap Festival 2021 startet unter dem Motto „Welt-Bibim-Woche“

Die UNESCO Kreativstadt der Gastronomie Jeonju hat das Jeonju Bibimbap Festival 2021 eröffnet. Unter dem Titel Welt-Bibim-Woche wird das diesjährige Festival von Ryu Jae-hyeon, Executive Director, konzipiert und betreut, das sich auf ein Lebensmittel-Festival konzentriert, um den besten Geschmack zu liefern und gleichzeitig die Geselligkeit zu fördern, die durch „Mischung“ repräsentiert wird. Es findet an jedem Wochenende vom 9. - 31. Oktober 2021 in der Nähe von Jeonju Hyanggyo im Hanok- Dorf Jeonju und online statt. Das vierwöchige Festival bietet an jedem Wochenende „Tages“-Programme zu verschiedenen Themen, darunter Bibim-Woche (Tag für Paare), Vitamin-Woche (Tag für Ehefrauen), Protein-Woche (Tag für Ehemänner) und Weltwoche (Tag für Familien). Darüber hinaus finden weitere Sonder- und Dauerprogramme sowie Sonderausstellungen statt. (Grafik: Business Wire)