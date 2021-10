Cruz Battery Metals beantragt eine Bohrgenehmigung für das „Solar-Lithium-Projekt“ in Nevada

15. Oktober 2021 – Cruz Battery Metals Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A3CWU7 („Cruz“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Beantragung einer Bohrgenehmigung beim Bureau of Land Management (“BLM”) für das 5.500 Acres große ‚Solar-Lithium-Projekt‘ in Nevada bekanntzugeben. Die Ergebnisse aus dem jüngsten Probenahme-Programm im ‚Solar-Lithium-Projekt‘ umfassten Werte bis zu 1.610 Teilen pro Million (parts per million, „ppm“) Lithium („Li“). Cruz plant, dieses Projekt bald zu bohren, auf der Grundlage der Information aus dem jüngsten Probenahme-Programm, das auf die Prüfung hochgradiger Zielgebiete ausgerichtet war. Nevada ist die bevorzugte Adresse für nordamerikanische Lithiumproduktion, und Cruz ist hocherfreut, eine große Liegenschaft in diesem Bezirk von Weltklasse, direkt an American Lithium Corps (LIACF - OTC, LI-TSX.v) TLC-Projekt angrenzend, zu haben (siehe Karte unten). Nach dem Stantec-Bericht vom 15. April 2020, enthalten die Tonopah Lithium Claims (TLC-Projekt) derzeit 5,37 Mt (Millionen Tonnen) nachgewiesenes und angedeutetes Lithium-Karbonat-Äquivalent (Lithium Carbonate Equivalent, LCE) und 1,76 Mt vermutetes LCE. Lithiumpreise erreichten vor kurzem einen dreijährigen Höchststand, und das Interesse von Investoren an Lithiumaktien ist weiterhin stark. Die Geschäftsführung von Cruz warnt, das Ergebnisse aus der Vergangenheit und Entdeckungen in der Nähe von Cruz nicht unbedingt ein Hinweis auf das Vorhandensein von Mineralisierung in den Liegenschaften des Unternehmens sind.

Jim Nelson, President von Cruz, erläutert: „Wir freuen uns über die Beantragung einer Bohrgenehmigung beim BLM für das Solar-Lithium-Projekt in Nevada, das direkt an American Lithium Corps TLC-Projekt angrenzt. Die Ergebnisse aus dem jüngsten Probenahme-Programm mit Werten von bis zu 1.610 ppm Li sind sehr ermutigend. Am 14. Oktober 2021 gab unser Nachbar, American Lithium Corp., eine Aufstockung seiner früher bekanntgegebenen Privatplatzierung (13. Oktober 2021) auf 35 Millionen Dollar zur Finanzierung seiner Explorations- und Entwicklungsarbeiten in seinen Projekten, einschließlich des TLC-Projekts, bekannt. Wir bewegen uns in einen neuen wichtigen Nachrichtenzyklus hinein, und die Geschäftsführung ist weiterhin zuversichtlich, dass das Jahr 2021 ein transformatives Jahr für das Unternehmen sein wird, da Cruz über genügend Barvermögen verfügt, um alle geplanten Bohrprogramme zu finanzieren. Wir arbeiten mit großem Einsatz daran, die Wertschöpfung für Aktionäre zu steigern, und sind optimistisch in Bezug auf das Wachstumspotenzial des Unternehmens für das restliche Jahr 2021 und darüber hinaus“.