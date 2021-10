DGAP-News: Maintopas AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Maintopas AG: Veränderungen im Gesellschafterkreis, HELLER Konzern - Nürtingen



15.10.2021 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Gesellschafterkreis der Familien Steffen und Jochen Schwencke haben unter der Vermittlung von Familie Walterscheidt, Mönchengladbach, in Verbindung mit der Connect Marketplace GmbH und ihrem M&A Experten Phillip Hammann, ihre Beteiligung am HELLER Konzern mit sofortiger Wirkung an die betroffenen Mitgesellschafter Marc Heller und Nicole Pfleiderer abgetreten. Der Gesellschafterkreis der Familie Berndt Heller unterhält nunmehr die alleinige Verfügungsgewalt über den HELLER Konzern.