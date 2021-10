Bekanntgabe der Gewinner der .eu Web Awards 2021!

Gestern Abend wurden im Teatro Antico in Taormina, Italien, die .eu Web Awards 2021 in epischer Kulisse verliehen. Die von EURid veranstalteten .eu Web Awards sind ein Wettbewerb für die besten .eu-, .ею- und .ευ-Websites. Nach der letztjährigen Veranstaltung, die nur virtuell stattfand, haben wir uns gefreut, die Finalisten und Gewinner noch einmal persönlich zu feiern. Sehen Sie sich eine Aufnahme der Hybrid-Veranstaltung hier an.

Moderiert von Sally Bundock, der geschätzten Journalistin der BBC World News, bereitete uns der Gala-Abend aufrichtige Freude, die sich auch in den Gewinnern widerspiegelte, kombiniert mit erstaunlichen Auftritten von Künstlern wie THePETEBOX, Women Orchestra, MM Dance Company, Compagnia Joculares und dem GAP-Orchester. Die magische Veranstaltung endete mit einem Feuerwerk.