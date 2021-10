Die HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7) scheint nach dem Katastrophenjahr 2020 wieder im Lauf. Erstmals konnte man den Umsatz gegenüber dem Vorcorona-Quartal III/19 steigern. Während man im ersten Quartal „nur noch 8%“ unter den 2019er (!), also Vor-Corona-Zahlen, lag, konnte man im zweiten Quartal immerhin den Rückstand auf Minus 4 % reduzieren. Und erreicht jetzt im dritten Quartal sogar ein Plus von 7 % gegenüber dem Vergleichsquartal 2019. Das Unternehmen hat damit die allgemeinen Markterwartungen deutlich übertroffen. Auf vorläufiger Basis legte der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 40 % zu. In Konzernwährung stiegen die Umsätze im Dreimonatszeitraum um 42 % auf 755 Mio. EUR (Q3 2020: 533 Mio EUR).