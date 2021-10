Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: DAX eröffnet fester ++ Autoabsatz in der EU bricht ein ++ Covestro unter Druck ++ Alcoa überzeugt.

Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





> MÄRKTE & KURSE | Gute Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten sorgten am Donnerstag für steigende Kurse an den US-Börsen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war gestern auf Wochenbasis überraschend stark gesunken und lag erstmals seit dem Ausbruch von Corona unter 300.000. Außerdem unterzeichnete Präsident Joe Biden am Donnerstag offiziell das Gesetz, mit dem die Schuldenobergrenze um 480 Mrd. $ auf 28,9 Bio. $ angehoben wird. Damit dürften die USA zunächst voraussichtlich bis zum 3. Dezember in der Lage bleiben, ihre Schulden zu bedienen. Gute Quartalszahlen gab es von dem Krankenversicherer United Health und der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance. Wie schon am Vortag JP Morgan konnten auch am Donnerstag die US-Banken Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo und Bank of America deutliche Gewinnsteigerungen ausweisen. Am Freitag legt Goldman Sachs seine Quartalszahlen vor. Der Dow Jones stieg um 1,56 % auf 34.912 Punkte. Auch de S&P 500 (+1,71 % auf 4.438 Punkte) und der Nasdaq 100 (+1,88 % auf 15.052 Punkte) legte deutlich zu. An den deutschen Börsen gibt es heute einen sogenannten kleinen Verfallstag, an dem Optionen auf Indizes und einzelne Aktie auslaufen. Nach dem starken Anstieg vom Vortag (+ 1,39 %) stehen die Chance aber gut, dass der Dax seine Vortagsgewinne weiter ausbauen kann. Der deutsche Leitindex eröffnete heute 0,12 % fester bei 15.481 Punkten. Schlechte Nachrichten gab es aus der Automobilindustrie.