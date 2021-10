Volksbank Oldenburg hält für 2020 an Dividende von 4,5 Prozent fest Nachrichtenquelle: FinanzBusiness | 15.10.2021, 09:41 | | 15 0 | 0 15.10.2021, 09:41 | Das Institut verzeichnet robuste Zahlen und bereitet sich auf die anstehende Fusion mit der Raiffeisenbank Oldenburg vor. Indes übt der Vorstand an den Vorhaben zur Einlagensicherung in der europäischen Bankenunion Kritik.

