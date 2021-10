Im dritten Quartal steigert Hugo Boss den Umsatz um 42 Prozent auf 755 Millionen Euro. Gegenüber dem dritten Quartal 2019, dem Jahr vor der Pandemie, ist dies ein Plus von 7 Prozent. Damit übertrifft der Modekonzern die Erwartungen des Marktes. In Amerika und in Europa ist es für Hugo Boss sehr gut gelaufen.Das EBIT verbessert sich im dritten Quartal von 15 Millionen Euro auf 85 Millionen Euro. Vor zwei Jahren schaffte man 83 ...