Heute öffnen sich die Türen der Smart City Expo Shanghai 2021

BARCELONA, Spanien, 15. Oktober 2021 /PRNewswire/ --Ab heute bis Freitag, 15. Oktober, veranstaltet das Postmuseum Shanghai die zweite Ausgabe der Smart City Expo Shanghai (SCES), der führenden Veranstaltung für urbane Innovation auf dem asiatischen Kontinent, die sich auf die Rolle der von Städten genutzten Technologie konzentriert. Die von der Fira de Barcelona und INTEX organisierte Veranstaltung bietet mehr als 20 Konferenzen mit mehr als 70 regionalen und internationalen Referenten.

Unter dem Motto „The Smart is Rising" will die Veranstaltung eine Speerspitze der Innovation in den Städten zum Nutzen ihrer Bewohner sein. Das Hauptaugenmerk wird auf dem Konferenzteil liegen, der sich um vier Hauptthemen drehen wird: digitale Transformation, Energie und Umwelt, Governance und intelligente Mobilität.