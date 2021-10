Und nachdem man im September einige Zuwächse und Mietvertragsverlängerungen im Logistikbereich feiern konnte, ging es im Oktober weiter mit dem neuen Lieblingssement. Ganz nach dem Motto, wie es vor einigen Wochen CEO Sonja Wärntges, präzisierte: „..haben unser Portfolio und unsere Kompetenzen im Bereich der Logistik deutlich erweitert und können für diese wachsende Branche überzeugende Flächen, Ideen und Lösungen anbieten…“

Wenn neue Schwerpunkte gesetzt werden, müssen andere „Objekte“ weg. Um so einfahcer, wenn diese zu einem gestiegenen Wert verkauft werden können:

Drei Immobilien in Bochum für rund 73 Mio. Euro verkauft

Dabei handelt es sich um die Objekte Castroper Str. 270/280 und Henry-Bessemer-Park (Bessemer Str. 85) aus dem Bestandsportfolio (Commercial Portfolio) der DIC, die an die BOWAG Grundbesitz, ein Unternehmen der Bollmann Gruppe mit Sitz in Bochum, gingen, und das Objekt Bochumer Fenster, das für den Spezialfonds DIC Office Balance III an die Wohninvest Gruppe mit Sitz in Fellbach verkauft wurde. Wohninvest-Geschäftsführer Dominik Sikler: „Das Bochumer Fenster ist ein sehr attraktives Objekt. Wir freuen uns auf die Entwicklung an diesem interessanten Standort.“

Mit den Verkäufen steigt das beurkundete Verkaufsvolumen aus beiden Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business auf rund 246 Mio. Euro. Bis zum Jahresende sind Verkäufe im Gesamtvolumen von rund 300 bis 400 Mio. Euro geplant.

