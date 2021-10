Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) -- Technische Voraussetzung: das Konnektivitätssystem Ford SYNC 4- Wer von der App über den Diebstahl seines Autos informiert wurde, kann sich anein Callcenter wenden, das es der Polizei ermöglicht, das Fahrzeug leichter zuorten- Besitzer von kompatiblen Fahrzeugen können die neue Funktion zunächstkostenlos testen. Der Dienst startet in diesem Jahr in Großbritannien undIrland, eine europaweite Verfügbarkeit ist für 2022 vorgesehenFord führt mit "Stolen Vehicle Services" ein neues Angebot zur Unterstützung vonDiebstahlopfern ein, das dabei helfen soll, entwendete Fahrzeuge der Marke durchDatenverfolgung wiederzuerlangen1). Über die kostenlose FordPass-App wird eineWarnung an das Smartphone des Fahrzeughalters gesendet, sofern ein versuchterDiebstahl erkannt wird. Die App führt den Nutzer durch den Prozess derDiebstahl-Meldung bei der Polizei und bietet außerdem eine24-Stunden-Rufbereitschaft inklusive Fahrzeugortung. "Stolen Vehicle Services"baut auf der Funktionalität von SecuriAlert2) auf und ist über dasfahrzeugeigene FordPass Connect-Modem mit Ford vernetzt. "Stolen VehicleServices" ist der nächste Schritt von Ford mit dem Ziel, den Nutzern desFordPass Connect-Modems weitere, praxisrelevante Funktionen zu bieten.Software-Updates und Weiterentwicklungen erfolgen als drahtlose Downloads zueinem späteren Zeitpunkt.Den hohen Nutzwert von "Stolen Vehicle Services" verdeutlichen diese Zahlen:Zwischen 2009 und 2018 wurden in der gesamten EU jährlich mehr als 500.000Fahrzeuge gestohlen3), mit entsprechenden finanziellen und emotionalen Folgenfür die Fahrzeughalter.Kostenloses Test-AbonnementTechnische Voraussetzung für die Nutzung des neuen Service ist dasKonnektivitätssystem Ford SYNC der aktuellen, vierten Generation. Ford SYNC 4feierte im batterieelektrischen Ford Mustang Mach-E seine Europa-Premiere undwird nun sukzessive auch in anderen Ford-Baureihen eingeführt. Dementsprechendist "Stolen Vehicle Services" als Bestandteil des Ford Secure-Abonnementszunächst für den neuen Ford Mustang Mach-E GT verfügbar, weitere Ford-Modellewerden folgen. Besitzer von kompatiblen Fahrzeugen können die neue Funktion imRahmen eines kostenlosen Test-Abonnements in Anspruch nehmen. Der Servicestartet noch in diesem Jahr in Großbritannien sowie der Republik Irland und sollim kommenden Jahr auch in anderen europäischen Ländern - darunter auchDeutschland - zur Verfügung stehen."Niemand möchte von einem Fahrzeugdiebstahl betroffen sein. Aber wenn es dochdazu kommt, ist schnelles Handeln von großer Bedeutung", sagt Charles Nolan,