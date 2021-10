WIESBADEN (ots) - * 30 149 Wohnungen im August 2021 genehmigt



* Januar bis August 2021: 5,1 % mehr Baugenehmigungen als im Vorjahreszeitraum



Im August 2021 wurde nach vorläufigen Angaben der Bau von insgesamt 30 149

Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,

waren das saison- und kalenderbereinigt 1,8 % weniger als im Juli 2021.





Die Zahl der Baugenehmigungen von Wohnungen in neuen Ein- undZweifamilienhäusern stieg im August 2021 gegenüber dem Vormonat saison- undkalenderbereinigt um 8,5 % beziehungsweise 2,6 %. Bei den Wohnungen in neuenMehrfamilienhäusern war hingegen ein Rückgang um 4,4 % zu verzeichnen. Die Zahlder Genehmigungen für Wohnungen, die durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäudenentstehen, hat sich um 11,1 % verringert.Im Zeitraum Januar bis August 2021 wurden insgesamt 5,1 % mehr Wohnungengenehmigt als im Vorjahreszeitraum. Dieses Plus betrifft im Neubau fast alleGebäudearten (Einfamilienhäuser: +7,2 %, Zweifamilienhäuser: +32,5 %,Mehrfamilienhäuser: +1,2 %, Wohnheime: -22,5 %).Weitere Informationen:Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zu den Baugenehmigungen sowie zumBauüberhang (genehmigte, aber noch nicht fertiggestellte Wohnungen) können überdie Tabellen 31111 sowie die Tabelle 31131 in der Datenbank GENESIS-Onlineabgerufen werden. Weitere Informationen enthält die Fachserie 5 Reihe 1.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Statistik der Baugenehmigungen,Telefon: 49 611 75 2442www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5046960OTS: Statistisches Bundesamt