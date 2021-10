Anlass der Studie: Update

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 111,00.

Zusammenfassung:

2G Energy hat für Q3 eine fast 70%ige Steigerung des Auftragseingangs im Vergleich zum Vorjahresquartal gemeldet. Dadurch übertrifft der Auftragsbestand per Ende Q3 nach vorläufigen Zahlen den bisherigen Rekordauftragsbestand von EUR161,9 Mio. aus August 2018. Die Kapazitäten sind damit bis Mitte nächsten Jahres ausgelastet. Die hohe Auslastung veranlasst 2G zum Ausbau der Produktionskapazität, was die EBIT-Marge 2021 belastet. Das Unternehmen senkt daher die Guidance-Bandbreite für die EBIT-Marge von 6,0% - 7,5% auf 6,0% - 6,75%. 2G bestätigt die Umsatzguidance von EUR250 - 260 Mio., weist aber darauf hin, dass der Umsatz davon abhängt, dass die Kunden die KWK-Anlagen bis zum Jahresende abnehmen. Gegenwärtig verschieben Kunden vermehrt den Übergabetermin, da sie auf ihren Baustellen mit Materialengpässen zu kämpfen haben. Der in den letzten Monaten sehr stark gestiegene Erdgaspreis hat der KWK-Nachfrage keinen Abbruch getan, da er weitgehend durch gestiegene Strompreise und höhere Wärmeerlöse kompensiert wird. Damit sehen wir 2G weiterhin sehr gut positioniert, um mit hocheffizienten KWK-Anlagen, die mittelfristig auf Wasserstoff umgestellt werden können, weiter zu wachsen. Wir senken unsere Schätzung für 2021E, um mögliche Projektverschiebungen nach 2022E sowie die Kosten für die Kapazitätserweiterung zu berücksichtigen. Gleichzeitig erhöhen wir unsere Prognose für 2022E um den verschobenen Umsatz und halten an unserem positiven Ausblick für 2022E und die Folgejahre fest. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR111. Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and maintained his EUR 111.00 price target.

Abstract:

2G Energy has reported an almost 70% increase in order intake for Q3 compared to the previous year's quarter. This means that, according to preliminary figures, the order backlog at the end of Q3 exceeds the previous record of EUR161.9m set in August 2018. Capacity is thus utilised until the middle of next year. The high utilisation rate has prompted 2G to expand production capacity, which will burden the 2021 EBIT margin. The company has therefore lowered its EBIT margin guidance range from 6.0% - 7.5% to 6.0% - 6.75%. 2G confirms revenue guidance of EUR250-260m, but notes that revenue is dependent on customers taking delivery of CHP plants by the end of the year. Currently, customers are increasingly postponing the handover date because they are struggling with supply bottlenecks on their construction sites. The very sharp rise in natural gas prices in recent months has not affected CHP demand, as it is largely compensated for by higher electricity prices and higher heat revenues. 2G remains very well positioned to grow further with highly efficient CHP plants that can be converted to hydrogen in the medium term. We are lowering our estimate for 2021E to take into account possible project postponements into 2022E as well as the costs of capacity expansion. At the same time, we add the postponed sales to our 2022E forecast and maintain our positive outlook for 2022E and subsequent years. An updated DCF model still yields a EUR111 price target. We confirm our Add recommendation.



