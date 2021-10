Nel ASA: Ist das der Super-GAU?

Arg strapaziert werden heute die Nerven von Nel ASA-Anteilseignern. So müssen die Aktien einen Verlust von rund vier Prozent hinnehmen. Damit fallen die Preise für ein Wertpapiert auf 1,38 EUR. Stehen wir damit nur vor dem endgültigen Absturz?

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

Trotz dieser Verluste bleibt die übergeordnete Charttechnik positiv. Denn entscheidende Widerstände sind unverändert in Schlagdistanz. So genügt ein Anstieg von rund acht Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Diese wichtige Hürde liegt bei 1,49 EUR. Die Situation ist also mehr als angespannt.

Für den 200er-Durchschnittskurs errechnet sich momentan ein Wert von 1,75 EUR. Langfristig gelten für Nel ASA demanch Abwärtstrends. Da die Aktie momentan oberhalb ihrer 50-Tage-Linie bei 1,36 EUR notiert, zeigen die mittelfristigen Trendpfeile nach oben.

