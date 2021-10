Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance - anmodning om suspension Nachrichtenquelle: globenewswire | 15.10.2021, 10:37 | | 12 0 | 0 15.10.2021, 10:37 | Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af fonde, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille NAV. Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser. Følgende fonde er omhandlet:

NBIDE Nykredit Invest Balance Defensiv DK0016188733 NBIMO Nykredit Invest Balance Moderat DK0016188816 NBIOF Nykredit Invest Balance Offensiv DK0060441749 Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk Med venlig hilsen Nykredit Portefølje Administration A/S Tage Fabrin-Brasted







