MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Herbstferien in Bayern stehen noch bevor - der Flughafen München ruft Passagiere dennoch schon jetzt dazu auf, am Check-in mehr Zeit einzuplanen. Wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen aufwendigeren Kontrollen seien längere Schlangen zu erwarten, sagte Flughafensprecher Ingo Anspach am Freitag. "Es ist grundsätzlich hilfreich, ein bisschen mehr Zeit einzuplanen." Das Aufkommen in München werde sich aber voraussichtlich dieses Wochenende in Grenzen halten.

Die bayerischen Herbstferien beginnen am 30. Oktober, in anderen Bundesländern sind bereits Ferien. Größere Umsteigeaktivitäten für zum Beispiel Langstrecken seien dieses Wochenende in München nicht zu erwarten, da die Herbstferien vergleichsweise kurz seien, sagte Anspach. "Der Ferienaufbruchsverkehr in Bayern wird noch kommen." Der Flughafen in München ist nach Frankfurt der zweitgrößte in Deutschland./reu/DP/men