No Need to Rush Into Buying Chr. Hansen, Handelsbanken Says Autor: PLX AI | 15.10.2021, 11:09 | | 18 0 | 0 15.10.2021, 11:09 | (PLX AI) – Chr. Hansen issued weak expectations for next year, and investors should not rush to buy into the share, analysts at Handelsbanken said.Chr. Hansen price target cut to DKK 530 from DKK 560 at HandelsbankenChr. Hansen is a quality company, … (PLX AI) – Chr. Hansen issued weak expectations for next year, and investors should not rush to buy into the share, analysts at Handelsbanken said.Chr. Hansen price target cut to DKK 530 from DKK 560 at HandelsbankenChr. Hansen is a quality company, … (PLX AI) – Chr. Hansen issued weak expectations for next year, and investors should not rush to buy into the share, analysts at Handelsbanken said.

Chr. Hansen price target cut to DKK 530 from DKK 560 at Handelsbanken

Chr. Hansen is a quality company, but investors should remain on the sidelines and await a better entry point, Handelsbanken said

Chr. Hansen will regain investors' trust when they prove they can execute the 2025 strategy, the analysts said Chr. Hansen Holding Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Chr. Hansen Holding Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer